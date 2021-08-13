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Обрушена кровля, проросли деревья. На Алтае разрушается 100-летний памятник архитектуры

, ИА "Амител"
Администрация Каменского района разводит руками: денег нет
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

Жители Камня-на-Оби бьют тревогу – в центре города разрушается здание, построенное в начале ХХ века. Усадьба купца первой гильдии Адриана Винокурова находится в ужасном состоянии.

Ещё несколько лет назад на здании частично обрушилась кровля, повредились межэтажные перекрытия и пол. А теперь на крыше выросли деревья, которые пустили свои корни между кладкой более чем столетнего кирпича, сообщает местная газета "Каменские известия".

В администрации Каменского района ответ стандартный: денег нет. Единственное спасение – попасть в краевую адресную инвестиционную программу регионального Министерства культуры, сообщил газете заместитель главы администрации Каменского района Павел Глотов. Тогда крышу можно будет капитально отремонтировать. 

По поводу капремонта всё понятно. Но весь город недоумевает: почему нельзя нанять автовышку и протравить корни деревьев, пока они не выворотили кладку? На эти цели деньги уж можно было бы найти. Однако в администрации опять разводят руками: нет людей, которых можно было бы подрядить на данные работы. Остаётся только верить на слово Петру Глотову, который ободрил обещанием: "Вопрос мы обязательно решим".

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.08.2021 18:00
- гость -

На Малой Олнской такое тоже. Памятник раздолбайству.

13.08.2021 18:07
- гость -

Тревожные там жители. Восстановят со временем, раз само Юнеско.

13.08.2021 18:15
- гость -

8 млн. отвалил на пульки Каменскому, а на ремонт здания в "туристическом кластере" денег нет

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