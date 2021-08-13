Бывший зек убил двух человек и похитил 13-летнюю девочку в Иркутской области

SMS-сообщение спасло жизнь ребёнку и помогло задержать убийцу-рецидивиста в Иркутской области, сообщают РИА Новости. Мужчина ворвался в частный дом в Тайшете, где 13-летняя девочка проживала с 74-летней бабушкой и 48-летним дядей. Взрослых он убил молотком, а школьницу взял в заложницы.

Незаметно девочке удалось отправить сообщение подруге с просьбой о помощи. Та показала SMS маме, и женщина незамедлительно вызвала полицию.

Далее, пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали рецидивиста – 45-летнего местного жителя.

Правоохранители задержали преступника и освободили ребёнка. С ней сейчас работают психологи. Известно, что мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном была бабушка.

В подвале нашли убитых родственников девочки – дяди и бабушки. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за особо тяжкие преступления, в том числе и за убийство. Из мест не столь отдалённых он вернулся недавно, но теперь имеет все шансы вернуться туда снова. Он уже дал признательные показания.