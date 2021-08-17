Роспотребнадзор анонсировал появление пятой вакцины от COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины против коронавируса. Им станет препарат "ЭпиВакКорона-Н", который разработал новосибирский центр "Вектор".

"На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", – заявила она на круглом столе "Санитарный щит страны – безопасность для граждан" в штабе "Единой России".

Как сообщает РИА Новости, в конце июня "Вектор" подал документы на регистрацию препарата. Ожидается, что его оформят уже до конца августа 2021 года. Руководитель центра Ринат Максютов отметил, что все данные для этого уже направили в Минздрав.

Напомним, сейчас в России можно сделать прививку одной из четырёх вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.

Ещё один препарат сейчас находится на первой и второй фазе клинических испытаний.