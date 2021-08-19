Роспотребнадзор проверит проведение "ковидных" вечеринок в "Планете Q" в Барнауле

Краевое управление Роспотребнадзора организовало внеплановую проверку в развлекательном комплексе "Планета Q", который находится в барнаульском посёлке Борзовая Заимка. Причиной стали регулярные вечеринки, которые проходят, несмотря на ковидные ограничения, и заставляют местных жителей жаловаться на шум.

Как сообщает "Банкфакс", Роспотребнадзор и прокуратура отреагировали на работу клуба только во второй половине июля, однако мероприятия проводились и ранее. 23 июля в комплексе организовали фестиваль автозвука, который открыто анонсировали в соцсетях. Выяснилось, что предпринимателю Олегу Репенко и ООО "КУ" выдавалось предостережение от Роспотребнадзора. Несмотря на это, вечеринка состоялась, а полиции пришлось провести рейд в ту ночь.

Правоохранители составили протокол по ст. 6.3 КоАп РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и передали его на рассмотрения местным властям для решения вопроса о наказании. Им может стать штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток. Привлекли ли чиновники к ответу "Планету Q" – неизвестно.

После рейда в заведении прошла целая серия пенных вечеринок. Бывали ли полицейские на последующих мероприятиях, не сообщается, однако анонсы в соцсетях площадки всё же прошли.

Тем не менее надзорные органы обратили внимание на ситуацию. Прокуратура согласовала внеплановую выездную проверку Роспотребнадзора о нарушении ковидных ограничений в "Планете Q". Она проходит с 6 по 19 августа. По результатам виновные лица могут быть привлечены к ответственности. Об итогах контрольного мероприятия станет известно позднее.

Напомним, что на вечеринки неоднократно жаловались жители Борзовой Заимки, а иногда шум из клуба доносился и до барнаульцев. Пару лет назад в комплексе обустроили бассейн, развлекательное заведение и после этого местным жителям почти нет покоя.