Двое школьников из Рубцовска заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Поколение М"

Роман Гребенкин и Роман Леонтьев

МТС и анимационный проект "Фиксики" подвели итоги конкурса на тему заботливого отношения к природе, который проходил в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М". В номинации "Лайфхаки" призовые места заняли школьники из Рубцовска: победителем стал Роман Леонтьев, а Роман Гребенкин занял третье место.

Всероссийский экоконкурс "Познаём м ир с Фиксиками " проходил на сайте проекта "Поколение М" . Детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В номинации "Лайфхаки" нужно было самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролик с советами, как заботиться о природе каждый день. Вторая номинация была посвящена апсайклингу – повторному использованию материалов без переработки. Участники этого направления создавали поделки из старых вещей и выкладывали фотографии работы на сайте.

Победу Роману Леонтьеву принесла экологическая сказка о рыбаке и рыбке, в которой он напомнил о необходимости сохранения чистоты водоёмов. Юного эколога ждёт награда – поездка в Москву в гости к персонажам Фиксикам и их создателям.

"Рома увлекается компьютерными играми, серьёзно занимается изучением английского языка, посещает секцию дзюдо. Но его главное увлечение – анимация. Сын уже два года учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев, поэтому узнав о конкурсе, он сразу решил участвовать. Победа была для него неожиданной и очень радостной", – рассказала мама Ромы, Ирина.

Семиклассник Роман Гребёнкин снял видео о том, "как два братца озеро спасали" и занял третье место. Его ожидают памятные подарки от МТС и проекта "Фиксики".

"Когда я узнал тему конкурса, сразу же согласился участвовать, ведь защита окружающей среды – это очень актуально. Если честно, я очень рассчитывал войти в финал, мечтал занять первое место и поехать в Москву к Фиксикам. В этом сезоне не получилось, поэтому буду продолжать учиться и совершенствовать свои умения, чтобы принять участие в проекте ещё раз", – отметил Роман Гребенкин.

Генеральный продюсер группы компаний "Рики" (в которую входит студия производства "Фиксиков") Юлия Николаева отмечает, что для "Фиксиков" тема экологии и устойчивого развития давно стала одной из приоритетных. Множество серий проекта посвящены именно экологии, глобальному смыслу простых повседневных действий и их влиянию на состояние природы.

"Наш совместный проект с МТС позволяет донести детям младшего школьного возраста важные для современного общества идеи не только с экрана, но и превратить их в реальные действия. Нас приятно удивили креативный подход и высокий уровень работ, присланных на конкурс, а также внимание детей к экологии и заинтересованность этой проблематикой", – отметила Юлия Николаева.

Продюсер также отдельно отметила учащихся школы блогеров из Алтайского края.