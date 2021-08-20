В Барнауле прохожие спасли мужчину, сильно ударившегося головой об асфальт

19 августа в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западная и Смирнова прохожие заметили мужчину, у которого, по словам очевидцев, случился приступ эпилепсии. Люди не остались в стороне и поспешили на помощь.

"Хотелось бы поблагодарить тех, кто оказал первую помощь. Эпилепсии не было, просто неудачно упал на асфальт, разбил голову, со мной всё хорошо, жить буду! Ещё раз огромное спасибо тем людям", – написал в сообществе "Инцидент Барнаул" сам пострадавший.

В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в городе всё ещё остались неравнодушные люди, а также пожелали мужчине здоровья.