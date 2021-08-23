"Только курил". В Барнауле задержали таксиста в состоянии наркотического опьянения

На улице Папанинцев задержали таксиста в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали подписчики группы "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошёл 22 августа, неподалёку от здания суда. Автор сообщения отметил, что задержанный мужчина находился в неадекватном состоянии, но полицейским он заявил, что только покурил.

Отмечается, что на месте задержания работали представители кинологической службы. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что голого мужчину задержали возле дома № 92 в Северном Власихинском проезде. По словам очевидцев, неадекватного барнаульца поймали сотрудники ЧОП.