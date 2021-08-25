Лучший бомбардир "Динамо-Барнаул" покинул команду

Лучший бомбардир барнаульского "Динамо" сменил команду. Об этом сообщают в пресс-службе алтайского футбольного клуба.

Нападающий Антон Кобялко теперь будет выступать за ФК "Тюмень". Подробности сделки по переходу футболиста пока неизвестны.

Напомним, форвард является воспитанником барнаульского футбола. С начала нынешнего сезона Кобялко успел сыграть за "Динамо" шесть матчей в первенстве и Кубке России и забил шесть голов.

На смену бомбардиру барнаульский клуб приобрёл 21-летнего нападающего Ефима Золотарёва. В его послужном списке семь игр за юношеские сборные России (U-16 и U-17), выступление в московском "Строгино", а также в Словакии.

В среду, 25 августа, в 17:00 барнаульцы в рамках группового раунда Кубка страны дома сыграют против воронежского "Факела".