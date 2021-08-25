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Новости

Лучший бомбардир "Динамо-Барнаул" покинул команду

, ИА "Амител"
Антон Кобялко перешёл в ФК "Тюмень"
Антон Кобялко / Фото: cdb.ru

Антон Кобялко / Фото: cdb.ru

Лучший бомбардир барнаульского "Динамо" сменил команду. Об этом сообщают в пресс-службе алтайского футбольного клуба.

Нападающий Антон Кобялко теперь будет выступать за ФК "Тюмень". Подробности сделки по переходу футболиста пока неизвестны.

Напомним, форвард является воспитанником барнаульского футбола. С начала нынешнего сезона Кобялко успел сыграть за "Динамо" шесть матчей в первенстве и Кубке России и забил шесть голов.

На смену бомбардиру барнаульский клуб приобрёл 21-летнего нападающего Ефима Золотарёва. В его послужном списке семь игр за юношеские сборные России (U-16 и U-17), выступление в московском "Строгино", а также в Словакии.

В среду, 25 августа, в 17:00 барнаульцы в рамках группового раунда Кубка страны дома сыграют против воронежского "Факела".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 11:57
- гость -

деньги,как обычно.

25.08.2021 12:22
- гость -

Аливидерче, амиго!

25.08.2021 12:23
- гость -

бацкетболисты смогли лучшему 250к заплатить а ногомячики жмоты, сейчас динамо на дно пойдет.

25.08.2021 12:28
- гость -

А про армян чё не нравится ?

25.08.2021 12:33
Гость

жмоты, сейчас динамо на дно пойдет.
В Динаме менты рулят,они не дадут деньгам уйти в чужой карсан. Только свой!

25.08.2021 13:24
- гость -

Не долго музычка играла, не долго фраер танцевал. Полное дно - еще и матчи в 17-00. Уровень шлака.

25.08.2021 13:28
- гость -

Нормально,посмотреть можно.300 рублей для обыкновенных болельщиков,сто для престарелых )

25.08.2021 14:04
- гость -

Кроме Динамо в Барнауле есть где футбол посмотреть. да не второй дивизион, а ЛФК, но на мой вкус гораздо зрелищней.
Я например стараюсь не пропускать игры ТЕМПа. На Динамо был - не впечатлило.

25.08.2021 14:35
Гость

25.08.2021 14:04
- гость -
Человек крайностей-или лфк или Барселона?

25.08.2021 15:27
- гость -

ногомячики жмоты

Почем покупают?

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