Лучший бомбардир "Динамо-Барнаул" покинул команду

Лучший бомбардир барнаульского "Динамо" сменил команду. Об этом сообщают в пресс-службе алтайского футбольного клуба.
Нападающий Антон Кобялко теперь будет выступать за ФК "Тюмень". Подробности сделки по переходу футболиста пока неизвестны.
Напомним, форвард является воспитанником барнаульского футбола. С начала нынешнего сезона Кобялко успел сыграть за "Динамо" шесть матчей в первенстве и Кубке России и забил шесть голов.
На смену бомбардиру барнаульский клуб приобрёл 21-летнего нападающего Ефима Золотарёва. В его послужном списке семь игр за юношеские сборные России (U-16 и U-17), выступление в московском "Строгино", а также в Словакии.
В среду, 25 августа, в 17:00 барнаульцы в рамках группового раунда Кубка страны дома сыграют против воронежского "Факела".
Комментарии
деньги,как обычно.
Аливидерче, амиго!
бацкетболисты смогли лучшему 250к заплатить а ногомячики жмоты, сейчас динамо на дно пойдет.
А про армян чё не нравится ?
жмоты, сейчас динамо на дно пойдет.
В Динаме менты рулят,они не дадут деньгам уйти в чужой карсан. Только свой!
Не долго музычка играла, не долго фраер танцевал. Полное дно - еще и матчи в 17-00. Уровень шлака.
Нормально,посмотреть можно.300 рублей для обыкновенных болельщиков,сто для престарелых )
Кроме Динамо в Барнауле есть где футбол посмотреть. да не второй дивизион, а ЛФК, но на мой вкус гораздо зрелищней.
Я например стараюсь не пропускать игры ТЕМПа. На Динамо был - не впечатлило.
25.08.2021 14:04
- гость -
Человек крайностей-или лфк или Барселона?
ногомячики жмоты
Почем покупают?