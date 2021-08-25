Попов прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о своём отношении к попыткам других регионов переманить к себе на работу алтайских врачей. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на сайте правительства региона.

Напомним, в начале августа директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы зарабатывать 85 тысяч рублей в месяц. Такая реклама возмутила народного избранника и он выразил мнение, что специалисты должны везде получать достойную зарплату.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Попов отметил, что в здравоохранении края кадровая ситуация действительно сложная, которая "сложилась не сегодня и не вчера". При этом проблема характерна для всей России, о чём и свидетельствует замеченный Писаревым баннер, сказал министр.

"Я с пониманием отношусь ко всем формам поиска специалистов. Мы точно так же стараемся искать медицинских работников в других регионах страны, используя интернет-ресурсы, сайты для работодателей и тех, кто ищет работу", – объяснил Попов.

По его словам, существует довольно мало способов решить кадровую проблему: это подготовка молодых специалистов, на что уходит как минимум восемь лет, а также поиск медиков из других регионов. "Как наши коллеги едут за пределы края, так и к нам приезжают медицинские работники, и наша главная задача – удержать их, предложив лучшие условия для работы", – добавил он.

Министр также рассказал, что отток кадров в 2020-м и 2021 годах обусловлен сложной эпидобстановкой. Это происходит из-за того, что многие медработники в связи с производственной необходимостью трудоустраивались в ковидные госпитали. Кроме того, из-за пандемии усилилось взаимодействие между регионами – медиков направляли для работы в инфекционных госпиталях в других частях страны. Так, по данным министра, в 2020-2021 годах для работы в инфекционных госпиталях Алтайского края привлекли 18 медицинских специалистов из Калининградской и Новосибирской областей, а также Красноярского края и Москвы. При этом назвать число уехавших из края врачей Попов не смог.

Глава регионального Минздрава во время конференции также отметил, что на сегодня в отрасли здравоохранения региона работают более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч среднего медицинского персонала. По его словам, дефицит кадров, рассчитанный на объёмы медицинской помощи и прикреплённое население, по врачам составляет 661 человек и по среднему медперсоналу – 789 человек.

"В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала – это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растёт. Вместе с тем мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток", – пояснил Попов.

Он подчеркнул, что для края в целом характерна миграционная убыль, и для решения кадрового дефицита применяется комплексный подход, который включает в себя профессиональную ориентацию молодёжи, подготовку кадров в медицинских вузах и колледжах, социальную и материальную поддержку, а также создание условий для дальнейшего развития в профессии.