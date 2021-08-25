Попов прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о своём отношении к попыткам других регионов переманить к себе на работу алтайских врачей. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на сайте правительства региона.
Напомним, в начале августа директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы зарабатывать 85 тысяч рублей в месяц. Такая реклама возмутила народного избранника и он выразил мнение, что специалисты должны везде получать достойную зарплату.
Комментируя ситуацию, Дмитрий Попов отметил, что в здравоохранении края кадровая ситуация действительно сложная, которая "сложилась не сегодня и не вчера". При этом проблема характерна для всей России, о чём и свидетельствует замеченный Писаревым баннер, сказал министр.
"Я с пониманием отношусь ко всем формам поиска специалистов. Мы точно так же стараемся искать медицинских работников в других регионах страны, используя интернет-ресурсы, сайты для работодателей и тех, кто ищет работу", – объяснил Попов.
По его словам, существует довольно мало способов решить кадровую проблему: это подготовка молодых специалистов, на что уходит как минимум восемь лет, а также поиск медиков из других регионов. "Как наши коллеги едут за пределы края, так и к нам приезжают медицинские работники, и наша главная задача – удержать их, предложив лучшие условия для работы", – добавил он.
Министр также рассказал, что отток кадров в 2020-м и 2021 годах обусловлен сложной эпидобстановкой. Это происходит из-за того, что многие медработники в связи с производственной необходимостью трудоустраивались в ковидные госпитали. Кроме того, из-за пандемии усилилось взаимодействие между регионами – медиков направляли для работы в инфекционных госпиталях в других частях страны. Так, по данным министра, в 2020-2021 годах для работы в инфекционных госпиталях Алтайского края привлекли 18 медицинских специалистов из Калининградской и Новосибирской областей, а также Красноярского края и Москвы. При этом назвать число уехавших из края врачей Попов не смог.
Глава регионального Минздрава во время конференции также отметил, что на сегодня в отрасли здравоохранения региона работают более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч среднего медицинского персонала. По его словам, дефицит кадров, рассчитанный на объёмы медицинской помощи и прикреплённое население, по врачам составляет 661 человек и по среднему медперсоналу – 789 человек.
"В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала – это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растёт. Вместе с тем мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток", – пояснил Попов.
Он подчеркнул, что для края в целом характерна миграционная убыль, и для решения кадрового дефицита применяется комплексный подход, который включает в себя профессиональную ориентацию молодёжи, подготовку кадров в медицинских вузах и колледжах, социальную и материальную поддержку, а также создание условий для дальнейшего развития в профессии.
Комментарии
так платите тут нормальную зарплату и медики не будут разбегаться
Платить надо нормально, и никто вашего специалиста не переманит. Предложения по работе многим регулярно поступают. Но смысла нет срываться с места, менять работу, если на текущей платят хорошо.
А если учесть что молодежь покидает Барнаул, то остаются больные пожилые люди.
Надо не только платить, но и грамотно организовывать работу мед учреждений. А везде такой бардак, что ни за какие деньги не хочет никто работать
ля-ля-ля - 3 рубля
ответы формальные и ни о чём.
Что они собираются делать сегодня, чего не делали вчера для решения этой задачи - ответа как не было так и нет.
Сидят себе спокойно на госслужбе, работа не пыльная, зарплата идет...
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Молодые перспективные врачи уезжают, а пенсионеры потихоньку уходят. Люди голосуют ногами. Почему в Новосибирске могут платить нормальную адекватную зарплату, а в Барнауле - нет? Вот и имеем, то что имеем! И очень интересно, что министр не владеет информацией сколько врачей уехало.
Если на севере врач скорой помощи получает 190 тысяч в месяц, а реаниматолог и того больше, плюс всякие ипотеки льготные итд, что мы можем здесь ему предложить адекватное? Куда нам тягаться с угольными или газовыми регионами? Вот и уезжают специалисты. Так было и будет.
Сытый голодного не разумеет
Так до сих пор и говорят - идите, очередь за забором стоит на ваше место. Люди и идут
25.08.2021 15:27
Q
Только вот очереди нет на освободившиеся места.....
Ребенок вчера в поликлинику детскую ходила, так вот на входе из 6 участков только на 2 висели ФИО терапевтов, то есть двое за шестерых работает, не удивительно, что попасть на прием она не смогла и записаться тоже и пошла в платную.
дефицит кадров, рассчитанный на объёмы медицинской помощи и прикреплённое население, по врачам составляет 661 человек и по среднему медперсоналу – 789 человек.
Т.е. дефицит менее 10 %, при том, что работаем на 1,5-2 ставки. От собственного удовольствия.
почему-то этот министр на всех фото разводит руками
единственное отличие - он иногда смотрит слева направо
Объяснения столь общи, банальны и не информативны, что ничего не объясняют.
Все заявления этого господина- одинаковы, когда он молчит- кажется более значимым.
Такие люди зубами: держатся за должность, не признают ошибки и не исправляют их.
Неумение проводить эффективную кадровую политику, в своей профессиональной сфере- вот главная причина провала медицины в крае и поэтому- отток специалистов. Не продуманная работа в пандемию- равна преступной халатности в профессии, смертность огромная, большое число переболевших с послековидными сложненениями. Совершенно абсурдна логистика передвижения: больных\здоровых\вакцинированых. Всё сделано, чтобы люди прям в пунктах вакцинации заражались и поликлинниках. Бестолковость- вот итог работы за последние 1,5 года Министра здравоохранения Алтайского края!
И кто-то верит в эти бредни?
25.08.2021 14:20
- гость -
Платить надо нормально, и никто вашего специалиста не переманит.
Это всех хороших специалистов касается! Посмотрите,сколько людей уезжает в соседние регионы.
Или в Алтайском крае не одна из самых низких зарплат в стране? И как писал АМИТЕЛ, инфляция в Алтайском крае выше общероссийской.
в регионе наблюдается дефицит медработников.
Простите, а учителей хватает? У нас знакомый учитель уехал в Москву. Столько плюсов от переезда!
А юристов хватает? А дворников хватает? А дефицита рабочих нет? А водителей хватает? А...
Просто наш губернатор этого министра почему то не ДРЮЧИТ как министра спорта.
Специалисты должны везде получать достойную зарплату.
Сами и ответили на вопрос
Не смешите мои тапки, господа оптимизаторы.
А зачем нужны министры. Врачи нужны.
Бестолковость и непрофессионализм - итог работы Министерства здравоохранения Алтайского края!
Депутат Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы зарабатывать 85 тысяч рублей в месяц.
МОЛОДЦЫ!ЕСТЬ ,ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ.
ПУСТЬ КРАЙ ТОЖЕ СДЕЛАЕТ БАНЕР И ПЕРЕМАНИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДРУГИХ РЕГИОНОВ.
25.08.2021 16:31
- гость -
А что может предложить медикам наш край?
В мои молодые годы в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (любимом гордом СССР) таких проблем вообще не было. А сейчас зашли в тупик и не знаем как выйти из него. Доучились, доработались и хрен его знает, как дальше поступать. Зато до сих пор коммунисты виноваты и Советская власть.
Рыпнулись в волки, а хвосты собачьи оказались. А теперь хвалимся тем, что в отличии от царской России и Советского Союза можем всех обеспечить жильём. А 30 лет что делали?
За все,что он натворил в крае ,он давно уже должен сидеть в тюрьме.Бог все видит,наказание все равно будет.
16-50
так движемся мы все в СССР!
указы президента читайте,а победить ЕР просто: запретить своим знакомым голосовать за маленьКие партии,т.к. их голоса уйдут ЕР- у них есть такой закон.
голосуем за КПРФ все!
и ...слетит ЕР мгновенно - мы их уже знаем.
в КПРФ молодёжь классная сейчас-Зюганова переизберём.
Царь бы сейчас Ленина наградил. А Путин Зюганова наградил. За ручную оппозицию. По каналу "Красная линия" Зюганов уже 30 лет обещает.