Два новых закона в сфере туризма приняли в Алтайском крае

Два закона в сфере туризма были приняты на сегодняшней сессии АКЗС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Законом "О внесении изменений в закон Алтайского края "О туризме в Алтайском крае" с 1 июля 2022 года на федеральном и региональном уровнях вводится аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих данные услуги. Это нововведение позволит повысить качество обслуживания. Также с принятием закона муниципалитеты смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать муниципальные программы развития туризма.

Отмечается, что участниками туристического рынка в регионе станут индивидуальные предприниматели и физлица, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Второй закон вносит изменения в положения закона Алтайского края "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае".