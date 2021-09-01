Губернатор Томенко принял участие в линейке в Налобихинской школе имени Скурлатова

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной линейке в Налобихинской школе имени Алексея Скурлатова. Глава региона поздравил с началом нового учебного года учеников, педагогов, родителей.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор обсудил с руководством Косихинского района задачи развития образования, в том числе вопросы обеспечения школьников горячим питанием, использования современных технологий и средств обучения.

Также Томенко посетил музей "Солдат Великой войны", экспозиция которого посвящена боевым и трудовым подвигам жителей села, в том числе легендарного фронтового разведчика Алексея Ивановича Скурлатова.

Напомним, что 1 сентября во всех школах Алтайского края торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции. Учебный год начался для 276 тысяч школьников Алтайского края, больше 30 тысяч из них пошли в первые классы.