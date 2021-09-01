Алтайская бегунья Полина Миллер победила на международном турнире в Италии

Алтайская бегунья Полина Миллер стала победительницей международного турнира по лёгкой атлетике в итальянском Роверето. В ходе соревнований легкоатлетка стала первой на дистанции 400 метров с результатом 51,21 секунды.

Как сообщает газета "Алтайский спорт", соревнования относятся к Серебряной серии второго Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации. Второе место заняла спортсменка из Ямайки Джунелл Бромфилд – 51,49 секунды, тройку лидеров замкнула американка Кайлин Уитни (51,78 секунды).

Это уже вторая победа Полины в августе на международных соревнованиях. 26 августа бегунья выступила в забеге "перспективы" Бриллиантовой лиги в Лозанне, где также финишировала первой. Впереди у спортсменки ещё один серьёзный старт – 5 сентября она примет участие в международном турнире в итальянской Падуе.