Четверг, 2 Сентябрь, 20:56

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 86,39
13°


6312185 +23508
Обь
75см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Учебный год – с карантина. Родители отправили больного ковидом ребёнка на линейку в Бийске

, ИА "Амител"
Мальчик испытывал недомогание и сдал тест на коронавирус ещё до классного часа
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Родители ученика бийского лицея отправили ребёнка на классный час, несмотря на его недомогание и сдачу теста на коронавирус. В результате мальчик вернулся домой и узнал, что болен COVID-19, а класс отправили на карантин.

Как сообщает "Бийский рабочий", уведомление о произошедшем родители лицеистов получили в четверг, 2 сентября. В администрации лицея считают, что вина за случившееся полностью лежит на родителях школьника. Зная, что ребёнок недомогает и что он сдал тест на коронавирус, они отправили его на классный час и на уроки. В результате под удар было поставлено здоровье других детей в классе, а также педагогов. Кроме того, нарушен даже не успевший начаться учебный процесс.

Руководство напомнило, что и в новом учебном году в образовательных учреждениях Алтайского края действуют правила, установленные Роспотребнадзором. Согласно им, лиц с признаками инфекционных заболеваний должны немедленно изолировать в медицинский кабинет до приезда скорой, а класс с подтверждёнными случаями COVID-19 закрывают на двухнедельный карантин.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2021 14:32
- гость -

Родители мальчика просто бестолочи.

2.09.2021 14:34
Виктор

А сколько ещё недомогающих мальчиков-девочек родители могут отправить в школу в течение учебного года... "Ну чтоб не пропускал"

2.09.2021 14:38
Г.А.

Блин, ну чем думают такие горероЖдители

2.09.2021 14:39
Натусик

Только б не дистант!

2.09.2021 14:39
гость

какие тупые эти родители

2.09.2021 14:40
гость

Здоровья ребёнку, ума- родителям

2.09.2021 14:40
Огорченный

Представьте как им в родительском чате наваляли

2.09.2021 14:42
МЫ

против такого

2.09.2021 14:42
Татюшка

А потом бегают орут, почему учителей не хватает, почему к ним скорая не приехала и почему талон в больницу не достать

2.09.2021 14:43
Виктор

2.09.2021 14:39
Натусик

Лучше дистант, чем один принесёт свои сопли в школу — сразу несколько одноклассников заболеет

2.09.2021 14:45
- гость -

2.09.2021 14:34
Виктор
А сколько на работу ходят недомогающих взрослых? или все по первому чиху на больничный уходят? Как же вы живете-то в этом опасном мире, Витя?

А так конечно здесь прям косяк родителей. Сделать тест и до получения результата отправить ребенка в школу. Понадеялись на отрицательный результат, если ребенок просто недомогает.
Походу мы этим ковидом и правда всю жизнь болеем, сроду не знали об этом и не заморачивались

2.09.2021 14:46
гость

Виктору реально к психотерапевту давно пора....

2.09.2021 14:51
- гость -

все правильно родители сделали.

2.09.2021 14:53
Виктор

2.09.2021 14:45
- гость -

А кто сказал, что взрослые чем-то отличаются? Есть взрослые и даже пожилые люди, которые с температурой 38 вместо того, чтобы начинать лечиться и вызвать медика, в общественный транспорт садятся и на работу являются, кладя болт равнодушия и на собственное здоровье, и на здоровье окружающих

2.09.2021 14:56
Санёк

А тест платно сдавали или направление от врача было? Вот от этого и плясать нужно, а то бездельники сидят в Роспотребнадзоре и ничего не делают

2.09.2021 14:58
- гость -

2.09.2021 14:53
Виктор
Витя, пишите еще)))) Ваша наивность просто умиляет))))

2.09.2021 14:58
Света

Люди! Давайте уже будем внимательны к своему здоровью! Уже второй год дрожим как осенний лист на ветру, друг от друга шарахаемся. Приболел - сиди лечись и не выпендривайся.

2.09.2021 14:59
- гость -

Почему в школе температуру не проверили???

2.09.2021 15:05
Виктор

2.09.2021 14:58
- гость -

Ну вам, походу, на работе просто запретили брать больничные. Поэтому находите оправдание для подобных ситуаций

2.09.2021 15:07
- гость -

2.09.2021 14:45

Виктор
А сколько на работу ходят недомогающих взрослых? или все по первому чиху на больничный уходят? Как же вы живете-то в этом опасном мире, Витя?
-----------------
В услових пандемии можно голову включить и не шариться на работу, если заболел.
А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.

2.09.2021 15:07
- гость -

2.09.2021 14:46
гость
Виктору реально к психотерапевту давно пора....
-------------
Виктор в данном случае прав. А вам бы реально голову проверить на наличие мозгов.

2.09.2021 15:08
- гость -

2.09.2021 14:51
- гость -
все правильно родители сделали.
----------
Это которые больного ребенка в школу отправли? О, ну да, молодцы. Весь класс посадили на карантин. Хорошо, если им не наваляют за это.

2.09.2021 15:10
- гость -

2.09.2021 14:58
- гость -

Витя, пишите еще)))) Ваша наивность просто умиляет))))
------------
Я вот удивляюсь на таких, как вы удивляюсь. Сами ведете себя безответственно, потом жалуетесь, что лечить вас некому и вскрывать вас не успевают неделями.

2.09.2021 15:24
Наталья

Родители отправили больного ковидом ребенка на линейку!!! Сенсация!!! Да у нас таких дол... эээ... несознательных граждан, которые отправляют своих больных детей и сами ходят на работу, а после работы шляясь по магазинам (причем совсем не за хлебушком насущным) зная, что у них ковид пруд пруди, причем появились они далеко не 1 сентября (и даже не 1 сентября 2020). А то, что люди, которые от них ковид схватят, могут его перенести ой как не легко - им до лампочки. У них логика малого ребенка - ну я ж вот, болею, но на ногах, значит ковид - это ерунда. А то, что больницы и реанимации в них забиты, и даже совсем не правдивая статистика вверх лезет - им до лампочки.

2.09.2021 15:31
горожанин

Почему не проводится термометрия?

2.09.2021 15:35
- гость -

Прям сенсация. Очень много случаев, когда в семье подтверждённй ковид, а ребёнок с признаками орви ходит в школу.

2.09.2021 15:43
гiсть

как будто то, что он сдал тест, это какое-то отягчающее обстоятельство...
он не знал, что болен и пошел в школу. узнал, что болен - перестал ходить.

2.09.2021 15:44
гiсть

А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.
---
они могли и в другом месте заразиться

2.09.2021 15:44
- гость -

Ну не перевелись еще безголовые родители!

2.09.2021 15:47
- гость -

2.09.2021 14:58
- гость -

Это ваша дурость зашкаливает, а Виктор все правильно говорит!

2.09.2021 15:49
- гость -

2.09.2021 15:44
гiсть

Ага - всем отделом в другом месте)

2.09.2021 15:56
- гость -

Почему не проводится термометрия?

толку то от нее. я хватанул ковид. температура прыгала от 35,5 до 37,5

2.09.2021 15:56
- гость -

Почему не проводится термометрия?

Не факт, что не проводилась, и не обязательно у него была повышенная температура. Кроме того, эти термометры, которые меряют по коже, показывают температуру поверхности тела. Утро было весьма прохладным.

2.09.2021 16:01
- гость -

2.09.2021 15:44
гiсть
А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.
---
они могли и в другом месте заразиться
------------
Ну да, все прям хором заразились в другом месте.

2.09.2021 16:04
- гость -

2.09.2021 15:56
- гость -

Не факт, что не проводилась, и не обязательно у него была повышенная температура. Кроме того, эти термометры, которые меряют по коже, показывают температуру поверхности тела. Утро было весьма прохладным.
---------
Да, эти новые термометры субфебрильную температуру не могут определить. С циститом обращалась к врачу, на входе в поликлинику температура - норм (этими "пистолетами" замеряют). У врача ртутным градусником - 37,7.

2.09.2021 16:15
Виктор

2.09.2021 15:44
гiсть

Бывает вообще люди, чувствуя недомогание, начинают закидываться всякими симптоматическими -флюми-флями. И ходят-думают, что если вот сейчас из носа не течёт, и озноба нет, и окружающие не видят их болезнь, то и ладно. Но вирус-то они из себя выделяют точно так же

2.09.2021 17:12
- гость -

Главное,чтобы собрания не начали в школах проводить.
Представьте,столько человек длительное время будут сидеть в замкнутом пространстве

2.09.2021 17:21
Виктор

2.09.2021 17:12
- гость -

Собрания можно онлайн, например, в Зуме или в Телеграме проводить. Или как в Германии — если у конкретного родителя есть вопрос к конкретному учителю (или наоборот) — они связываются

2.09.2021 17:33
гiсть

Виктор, по-моему терафлю - напрасная трата денег, он не помогает совсем от простуды

2.09.2021 17:34
- гость -

терометрия... год уже на работе "стреляют в лоб", прибор показывает от 31 до 35 градусов у всех, походу все того - остывают

2.09.2021 17:39
- гость -

подготавливаются...

2.09.2021 17:50
Егор

...Ширится, растёт заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —
Применяйте, люди, обтирания!..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:43
В барнаульских школах усилят родительский контроль за питанием 0
20:14
Предпринимателя обвинили в даче взятки директору детского лагеря в Алтайском крае 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 2 сентября 0
19:17
Коммунальщикам придется расширить зону работ над поврежденной теплосетью в центре Барнаула 0
18:45
Алтайские полицейские рассказали подробности обнаружения пропавшего после линейки мальчика 0
18:31
Ураган "Ида" пришёл в Нью-Йорк. В городе затопило метро и объявлен режим ЧС 0
18:11
Более 80% барнаульских многоэтажек готовы к отопительному сезону 0
17:51
Алтайские осуждённые 1 сентября прошли "Школу аборигенов" и спасались от эпидемии 1
17:39
Пропавший после линейки в Барнауле мальчик вернулся домой 1
17:21
Минфин собирается упростить возврат денег жертвам мошенников 0
17:03
Предпринимателям стал доступен предодобренный овердрафт к расчётному счету в ВТБ 0
16:55
В РПЦ оценили присвоение Иисусу титула "первого коммуниста в новом времени" 1
16:43
Десять домов культуры отремонтировали в Алтайском крае 0
16:21
Пожарные спасли четверых человек при пожаре в барнаульской многоэтажке 2
16:06
"Вы просто ахнете". Зюганов назвал имя первого коммуниста в истории человечества 4
15:57
Новый автобусный маршрут появился в Барнауле 6
15:43
11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими 1
15:24
Участница Олимпийских игр проведёт мастер-класс по катанию на роликах в Рубцовске 0
15:13
"Росводоканал" стал партнёром всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг" 0
14:51
Песков о школьнике, поправившем Путина: "Никакая это не наглость" 10
14:38
"Болевая точка". Власти сохранят режим ЧС в Яровом из-за проблемной ТЭЦ 1
14:25
Учебный год – с карантина. Родители отправили больного ковидом ребёнка на линейку в Бийске 42
14:09
Программу туристического кешбэка за поездки по России продлят на зиму 0
13:48
Эмигрировавшие россияне стали чаще возвращаться в Алтайский край 5
13:39
Президент школы и историк. Одноклассница рассказала о мальчике, поправившем Путина 10
13:25
Долг россиян по просроченным кредитам достиг рекордной отметки 2
13:09
Ещё 26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 6
12:53
Против барнаульских бизнесменов прекратили дела об "откате" экс-главе Минздрава Алтая 2
12:43
Стоп-кадр. Шуфутинский уже готов перевернуть календарь в Барнауле 7
12:27
В Барнауле на месяц перекроют участок улицы в центре города 1
12:20
Навстречу к звёздам. Как будет выглядеть купол в новом планетарии Барнаула 4
12:10
Проплаченный Старцевым. Жена погибшего в драке на Старом базаре обвинила эксперта во лжи 21
11:52
6,5 тысячи жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды 0
11:39
Размер материнского капитала в 2022 году вырастет до 503 тысяч рублей 2
11:19
Для туристических городов Алтайского края разработают специальные дизайн-коды 2
11:06
С пандой по зебре. Первоклассникам Барнаула рассказали, как безопасно добраться до школы 6
10:52
Два самолёта до Новосибирска отправили на посадку в Барнаул 2
10:33
Удар не был летальным. Эксперт выступил на заседании по делу о драке на Старом базаре 33
10:19
Барнаульский суд признал запрещённой информацию на сайте, продающем БАДы и витамины 6
10:03
На предприятии "Содружество" в три раза сократили время производственного процесса 1
09:58
Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину 45
09:45
На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью 10
09:29
Школьник поправил Путина во время разговора об истории на открытом уроке 17
09:14
Ольга Бузова показала себя без косметики и попыталась сымитировать оргазм 11
08:57
1 сентября в Барнауле 11-летний мальчик вышел из школы и пропал 8
08:44
Обновлённая сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией 1
08:26
Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен 34
08:08
Терапевт назвала группы людей с повышенным риском смерти при COVID-19 2
07:51
Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе 33
07:33
Слушай себя, бей первым, учи математику. Редакция amic.ru о своих главных школьных уроках 4
07:18
Эксперты назвали заметный симптом рака крови 0
07:03
Такой же, только детский: в Tele2 рассказали, как настроить тариф для ребёнка 0
06:50
Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь 0
06:35
Экологическая катастрофа. Алтайский фотограф съездил в Арктику и наткнулся на трупы зверей 11
06:16
Не знакомься и не стригись. Что поможет 2 сентября избежать несчастья 3
06:02
Ночные заморозки. О погоде в Алтайском крае 2 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.