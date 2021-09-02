Учебный год – с карантина. Родители отправили больного ковидом ребёнка на линейку в Бийске

Родители ученика бийского лицея отправили ребёнка на классный час, несмотря на его недомогание и сдачу теста на коронавирус. В результате мальчик вернулся домой и узнал, что болен COVID-19, а класс отправили на карантин.
Как сообщает "Бийский рабочий", уведомление о произошедшем родители лицеистов получили в четверг, 2 сентября. В администрации лицея считают, что вина за случившееся полностью лежит на родителях школьника. Зная, что ребёнок недомогает и что он сдал тест на коронавирус, они отправили его на классный час и на уроки. В результате под удар было поставлено здоровье других детей в классе, а также педагогов. Кроме того, нарушен даже не успевший начаться учебный процесс.
Руководство напомнило, что и в новом учебном году в образовательных учреждениях Алтайского края действуют правила, установленные Роспотребнадзором. Согласно им, лиц с признаками инфекционных заболеваний должны немедленно изолировать в медицинский кабинет до приезда скорой, а класс с подтверждёнными случаями COVID-19 закрывают на двухнедельный карантин.
Комментарии
Родители мальчика просто бестолочи.
А сколько ещё недомогающих мальчиков-девочек родители могут отправить в школу в течение учебного года... "Ну чтоб не пропускал"
Блин, ну чем думают такие горероЖдители
Только б не дистант!
какие тупые эти родители
Здоровья ребёнку, ума- родителям
Представьте как им в родительском чате наваляли
против такого
А потом бегают орут, почему учителей не хватает, почему к ним скорая не приехала и почему талон в больницу не достать
2.09.2021 14:39
Натусик
Лучше дистант, чем один принесёт свои сопли в школу — сразу несколько одноклассников заболеет
2.09.2021 14:34
Виктор
А сколько на работу ходят недомогающих взрослых? или все по первому чиху на больничный уходят? Как же вы живете-то в этом опасном мире, Витя?
А так конечно здесь прям косяк родителей. Сделать тест и до получения результата отправить ребенка в школу. Понадеялись на отрицательный результат, если ребенок просто недомогает.
Походу мы этим ковидом и правда всю жизнь болеем, сроду не знали об этом и не заморачивались
Виктору реально к психотерапевту давно пора....
все правильно родители сделали.
2.09.2021 14:45
- гость -
А кто сказал, что взрослые чем-то отличаются? Есть взрослые и даже пожилые люди, которые с температурой 38 вместо того, чтобы начинать лечиться и вызвать медика, в общественный транспорт садятся и на работу являются, кладя болт равнодушия и на собственное здоровье, и на здоровье окружающих
А тест платно сдавали или направление от врача было? Вот от этого и плясать нужно, а то бездельники сидят в Роспотребнадзоре и ничего не делают
2.09.2021 14:53
Виктор
Витя, пишите еще)))) Ваша наивность просто умиляет))))
Люди! Давайте уже будем внимательны к своему здоровью! Уже второй год дрожим как осенний лист на ветру, друг от друга шарахаемся. Приболел - сиди лечись и не выпендривайся.
Почему в школе температуру не проверили???
2.09.2021 14:58
- гость -
Ну вам, походу, на работе просто запретили брать больничные. Поэтому находите оправдание для подобных ситуаций
2.09.2021 14:45
Виктор
А сколько на работу ходят недомогающих взрослых? или все по первому чиху на больничный уходят? Как же вы живете-то в этом опасном мире, Витя?
-----------------
В услових пандемии можно голову включить и не шариться на работу, если заболел.
А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.
2.09.2021 14:46
гость
Виктору реально к психотерапевту давно пора....
-------------
Виктор в данном случае прав. А вам бы реально голову проверить на наличие мозгов.
2.09.2021 14:51
- гость -
все правильно родители сделали.
----------
Это которые больного ребенка в школу отправли? О, ну да, молодцы. Весь класс посадили на карантин. Хорошо, если им не наваляют за это.
2.09.2021 14:58
- гость -
Витя, пишите еще)))) Ваша наивность просто умиляет))))
------------
Я вот удивляюсь на таких, как вы удивляюсь. Сами ведете себя безответственно, потом жалуетесь, что лечить вас некому и вскрывать вас не успевают неделями.
Родители отправили больного ковидом ребенка на линейку!!! Сенсация!!! Да у нас таких дол... эээ... несознательных граждан, которые отправляют своих больных детей и сами ходят на работу, а после работы шляясь по магазинам (причем совсем не за хлебушком насущным) зная, что у них ковид пруд пруди, причем появились они далеко не 1 сентября (и даже не 1 сентября 2020). А то, что люди, которые от них ковид схватят, могут его перенести ой как не легко - им до лампочки. У них логика малого ребенка - ну я ж вот, болею, но на ногах, значит ковид - это ерунда. А то, что больницы и реанимации в них забиты, и даже совсем не правдивая статистика вверх лезет - им до лампочки.
Почему не проводится термометрия?
Прям сенсация. Очень много случаев, когда в семье подтверждённй ковид, а ребёнок с признаками орви ходит в школу.
как будто то, что он сдал тест, это какое-то отягчающее обстоятельство...
он не знал, что болен и пошел в школу. узнал, что болен - перестал ходить.
А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.
---
они могли и в другом месте заразиться
Ну не перевелись еще безголовые родители!
2.09.2021 14:58
- гость -
Это ваша дурость зашкаливает, а Виктор все правильно говорит!
2.09.2021 15:44
гiсть
Ага - всем отделом в другом месте)
Почему не проводится термометрия?
толку то от нее. я хватанул ковид. температура прыгала от 35,5 до 37,5
Почему не проводится термометрия?
Не факт, что не проводилась, и не обязательно у него была повышенная температура. Кроме того, эти термометры, которые меряют по коже, показывают температуру поверхности тела. Утро было весьма прохладным.
2.09.2021 15:44
гiсть
А то у нас такой безмозглый приперся на работу, потом весь отдел месяц на больничном сидел, а пара человек и в больницу загремели. Вот ему "благодарны" все были.
---
они могли и в другом месте заразиться
------------
Ну да, все прям хором заразились в другом месте.
2.09.2021 15:56
- гость -
Не факт, что не проводилась, и не обязательно у него была повышенная температура. Кроме того, эти термометры, которые меряют по коже, показывают температуру поверхности тела. Утро было весьма прохладным.
---------
Да, эти новые термометры субфебрильную температуру не могут определить. С циститом обращалась к врачу, на входе в поликлинику температура - норм (этими "пистолетами" замеряют). У врача ртутным градусником - 37,7.
2.09.2021 15:44
гiсть
Бывает вообще люди, чувствуя недомогание, начинают закидываться всякими симптоматическими -флюми-флями. И ходят-думают, что если вот сейчас из носа не течёт, и озноба нет, и окружающие не видят их болезнь, то и ладно. Но вирус-то они из себя выделяют точно так же
Главное,чтобы собрания не начали в школах проводить.
Представьте,столько человек длительное время будут сидеть в замкнутом пространстве
2.09.2021 17:12
- гость -
Собрания можно онлайн, например, в Зуме или в Телеграме проводить. Или как в Германии — если у конкретного родителя есть вопрос к конкретному учителю (или наоборот) — они связываются
Виктор, по-моему терафлю - напрасная трата денег, он не помогает совсем от простуды
терометрия... год уже на работе "стреляют в лоб", прибор показывает от 31 до 35 градусов у всех, походу все того - остывают
подготавливаются...
...Ширится, растёт заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —
Применяйте, люди, обтирания!..