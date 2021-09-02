Учебный год – с карантина. Родители отправили больного ковидом ребёнка на линейку в Бийске

Родители ученика бийского лицея отправили ребёнка на классный час, несмотря на его недомогание и сдачу теста на коронавирус. В результате мальчик вернулся домой и узнал, что болен COVID-19, а класс отправили на карантин.

Как сообщает "Бийский рабочий", уведомление о произошедшем родители лицеистов получили в четверг, 2 сентября. В администрации лицея считают, что вина за случившееся полностью лежит на родителях школьника. Зная, что ребёнок недомогает и что он сдал тест на коронавирус, они отправили его на классный час и на уроки. В результате под удар было поставлено здоровье других детей в классе, а также педагогов. Кроме того, нарушен даже не успевший начаться учебный процесс.

Руководство напомнило, что и в новом учебном году в образовательных учреждениях Алтайского края действуют правила, установленные Роспотребнадзором. Согласно им, лиц с признаками инфекционных заболеваний должны немедленно изолировать в медицинский кабинет до приезда скорой, а класс с подтверждёнными случаями COVID-19 закрывают на двухнедельный карантин.