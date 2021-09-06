Величину прожиточного минимума на 2022 год утвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2022 год – это в среднем 11 092 рубля, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Как отмечается, для трудоспособных граждан в Алтайском крае прожиточный минимум составил 12 090 рублей, для пенсионеров – 9956 рублей и 11 035 рублей – для детей. Там также отметили, что прожиточный минимум установлен в соответствии с постановлением правительства РФ № 1022 от 26 июня 2021 года.

Ранее в Москве установили величину прожиточного минимума на 2021 год. В столице на душу населения он составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения – 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, а для детей – 15 582 рубля.

Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить размер прожиточного минимума в России до 25 тысяч рублей.