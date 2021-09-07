Прокуратура Барнаула занялась водителем маршрутки, который не давал выйти ребёнку

Прокуратура Барнаула инициировала проведение проверки по факту публикации amic.ru о нарушении прав школьника водителем маршрутки.

"1 сентября 2021 года около 14:30 на остановке общественного транспорта "Площадь Победы" в автобус вошёл местный житель, несовершеннолетний Р. 2006 г.р., который пояснил водителю, что ему необходимо выйти на остановке "Художественная школа", – констатировали в ведомстве. – Вместе с тем водитель на указанной остановке не остановился, проследовав до конечной "Солнечная Поляна", где мальчик вышел".

В прокуратуре пришли к выводу, что таким образом водитель нарушил требования "Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", в связи с чем руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

Соответствующую информацию передали в СО СК по Ленинскому району Барнаула для проведения доследственной проверки. Действия водителя также проверят на нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП РФ).

Напомним, в барнаульской маршрутке № 58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого вырвало в салоне. По словам отца ребёнка, инцидент произошёл 1 сентября, когда мальчик ехал из школы.

Мужчина утверждает, что водитель потребовал заплатить 300 рублей либо убрать за собой. После этого ребёнок позвонил отцу, а тот, в свою очередь, поговорил с водителем.

Шофёр при этом заявил, что денег с мальчика не требовал, а просто просил убрать за собой. После словесной перепалки по телефону водитель всё-таки выпустил ребёнка.

Ранее стало известно, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит работу общественного транспорта в Барнауле. Одной из причин для этого стало неадекватное поведение водителей. В частности, активисты возмущены действиями водителя маршрутки, не выпустившего школьника на требуемой остановке.