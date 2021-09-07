В Кремле допустили, что Путин обсуждал с Шойгу идею о новых городах в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу мог обсудить с президентом России Владимиром Путиным идею о строительстве новых городов во время отдыха в Сибири. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Но что касается обсуждения, то в эти дни, о чём мы с вами говорили минутой ранее (об отдыхе Путина и Шойгу, – прим. ред.), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился отдыхать в сибирскую тайгу. Как отмечал журналистам Песков, сопровождает российского лидера министр обороны страны Сергей Шойгу. Однако регион, в котором находятся Путин и Шойгу, пресс-секретарь российского лидера называть не стал.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить от трёх до пяти крупных городов с населением от 300 тысяч до миллиона человек. При этом глава Минобороны отметил, что речь идёт о создании именно "научно-промышленных и экономических центров". Помимо этого, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу. В сентябре главы Минобороны назвал места для постройки новых городов.