Владимир Путин и Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился отдыхать в сибирскую тайгу, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сопровождает российского лидера министр обороны страны Сергей Шойгу. Однако регион, в котором находятся Путин и Шойгу, Песков называть не стал.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь, – уточнил пресс-секретарь президента. – Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

По его словам, Путин планирует вернуться в Москву в среду.

Напомним, в марте этого года глава государства уже отдыхал в Сибири. На опубликованных Кремлём кадрах Путин совместно с Шойгу катается на вездеходе, обедает на свежем воздухе и гуляет по сибирской тайге.

Представитель Кремля отметил, что во время отдыха у главы государства была отечественная, сибирская экипировка. Также при нём был и ядерный чемоданчик, поскольку "все необходимые средства связи, в том числе стратегической, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был".