Глава Минздрава РФ может приехать в Алтайский край на этой неделе

10 сентября в Алтайский край может приехать министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что министр может посетить регион с 7 по 9 сентября. Тогда источники отмечали, что визит Мурашко на Алтай откладывался уже несколько раз.

Министр намерен побывать в краевом диагностическом центре, онкологическом диспансере "Надежда", в кардиодиспансере и провести встречу с руководством системы здравоохранения региона.

Отмечается, что Мурашко также планировал посетить Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, но это учреждение выпало из его списка.

Представители алтайского Минздрава информацию пока не комментировали.

Отметим, что сейчас Мурашко вместе с Михаилом Мишустиным находится с рабочим визитом в Саратове.