Глава Минздрава РФ может приехать в Алтайский край на этой неделе

10 сентября в Алтайский край может приехать министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что министр может посетить регион с 7 по 9 сентября. Тогда источники отмечали, что визит Мурашко на Алтай откладывался уже несколько раз.
Министр намерен побывать в краевом диагностическом центре, онкологическом диспансере "Надежда", в кардиодиспансере и провести встречу с руководством системы здравоохранения региона.
Отмечается, что Мурашко также планировал посетить Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, но это учреждение выпало из его списка.
Представители алтайского Минздрава информацию пока не комментировали.
Отметим, что сейчас Мурашко вместе с Михаилом Мишустиным находится с рабочим визитом в Саратове.
Комментарии
в поликлинику №14 пусть зайдёт ,без предупреждения.
может тогда правильные выводы сделает,в том числе и кадровые
может заодно по шапке даст тем, у кого пациенты в ковидных госпиталях "рассасываются кто куда"
8.09.2021 13:04
- гость -
в поликлинику №14 пусть зайдёт ,без предупреждения.
может тогда правильные выводы сделает,в том числе и кадровые
Чиновнику надо осматривать учреждения радующие его глаза, пойдёт по адресам и получит депрессию по поводу своего руководства. Зачем такие стрессы в жизни
14 поликлиника заслуживает пристального внимания руководства края. Это самая большая по прикреплённому населению городская поликлиника. Вместо организации работы врачей, фельдшеров и медсестёр здесь предпочитают создавать дополнительные рабочие места для заведующих и набирать телефонисток. На приёме в поликлинике врачей меньше чем заведующих. Если не хватает врачей, зачем набирают заведующих то, чей труд они собираются организовывать?
У нас на участке есть участковая, но попасть к ней на приём нельзя никак. Это про 14 поликлинику. Потому чта, записывают к ней пациентов с других участков на которых никогда не было участковых. При таком подходе мы тоже стали по сути бесхозными. Что толку что у нас есть участковая. Она или дежурит или на прививках или чужих пациентов принимает с утра до вечера. Гнать нужно в 3 шеи таких руководителей который не справляются
Почему не пишут пациенты других поликлиник? По комментариям может сложиться впечатление, что плохо только в одной
Наверное в других поликлиниках ситуация полчше. А у нас в 14 полик до врача не добраться. Поговорить можно. и с регистраторами и заведущими и с другими больными в коридоре. А к врачу совсем трудно попасть. Но поликлиника же что бы с врачами общаться а не с регистраторами
Ой, да отстаньте вы. Он на выходные приедет отдохнуть.
Есть поликлиники легендарнее, чем на Южном?
Нет, проблемы не в одной поликлинике. В 9-ой взрослой адский кошмар. Терапевт сидит там один, хамло и лентяй. Складывает бабулек в мир иной своим бездействием, а если не дай бог попадешь к нему на прием, так так лает, что противно становится. Жалобы на него писали, а что толку? Видимо главного врача все устраивает
В 9-й остался всего один терапевт?
Мне нравится в 9й взрослой, без скандалов, все во время. Единственный пока не порядок с нулевыми талонами, такая шняга.
В 9 ПОЛИКЛИНИКИ ГЛ.ВРАЧ ДЕПУТАТОМ МЕЧТАЕТ СТАТЬ.
в 14-й поликлинике главный врач тоже мечтает стать депутатом от единой России, но от этих мечтаний поликлиника лучше не становится. раньше уже был в 14 поликлинике главный врач депутать Прозоров его фамилия, кое как избавились, сбагрили его болезного руководить тубдиспансером на серова, но и там не удержался - уволили к конце концов. депутатство не показатель
Пусть посетит Краевой противотуберкулезный диспансер на Змеиногорском 110. Эффект - гарантирован. И не нужны будут визиты в закрытую КХВ, 14-ю поликлинику, в медуниверситет. Только сначала надо на Змеиногорский, а, затем, в кардик - лечиться.
плох тот главврач что не мечтает стать депутатом
8.09.2021 16:41
Барнаулец
Пусть посетит Краевой противотуберкулезный диспансер на Змеиногорском 110. Эффект - гарантирован.
А по пути пусть заедет в поликлинику на Южном))))