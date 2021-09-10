В Барнауле запустят трамваи с надписью "Спасибо врачам!"

11 сентября, в День города, в Барнауле запустят два трамвая с яркими баннерами и надписью "Спасибо врачам!". Они будут курсировать по маршрутам № 1 и № 7. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Директор "Горэлектротранса" Александр Петряшин подчеркнул, что организаторы акции стремятся выразить хотя бы часть той благодарности, которую испытывают барнаульцы к врачам за их ежедневный тяжёлый труд на благо жителей краевой столицы.

Акция носит бессрочный характер, то есть после завершения праздника надпись никуда не пропадёт.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемической обстановки празднование Дня города будет относительно скромным. В частности, не будет фейерверка. На сэкономленные деньги закупят музыкальные инструменты и обновят сигнализации на объектах культуры.