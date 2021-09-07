Сэкономленные на День Барнаула деньги направят на закупку инструментов и сигнализаций

Средства, сэкономленные на проведении 291-летия Барнаула, перераспределят на другие нужды отрасли культуры города. На деньги от салюта, которого не будет из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, закупят музыкальные инструменты, обновят сигнализации на объектах культуры и отдадут на мероприятия по антитеррористической деятельности. Об этом в рамках пресс-конференции заявил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

Чиновник не стал называть сумму сэкономленных средств. Однако в прошлые годы салют на День Барнаула обходился городскому бюджету около 200-300 тысяч рублей. По словам председателя комитета по культуре, на оформление праздничных эскизов краевой столицы в этом году потратили в общей сложности около 100 тысяч рублей.

Валерий Паршков уточнил, что в городском бюджете на 2022 год заложены средства на проведение дня рождения Барнаула с салютом и концертами. Однако о том, в каком формате пройдёт праздник, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, масштабные гулянья на 291-летие Барнаула, которое будут отмечать 11 сентября, отменили из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия не будут проводить, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом пандемия коронавируса в 2020-м не помешала устроить авиашоу "Стрижей" в Барнауле. Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.