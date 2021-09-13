Такой день. Рост продуктовой корзины в Алтайском крае и отключение горячей воды в Барнауле

В Алтайском крае с начала года минимальный продуктовый набор подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири. Во всех регионах СФО рост составил от 9 до 13%, а в Алтайском крае – 13,2% (до 4694 рублей).

С 09:00 13 сентября до 09:00 14 сентября воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду на Павловском тракте и улице Малахова. Как сообщает барнаульский филиал СГК, отключение потребуется для проведения ремонта в тепловой камере.

Сотрудники ФСБ заинтересовались видеозаписью с оглашением приговора бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. В ближайшее время силовики направят видеоролик на экспертизу, после которой станет известно, к какой ответственности могут привлечь родственников Демина – уголовной или административной.

11 сентября в центре Барнаула состоялось открытие спортивной площадки "Пионер Арена", предназначенной для игровых видов спорта. Объект построили по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края.

В Барнауле выставили на продажу здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Отмечается, что в нём есть актовый и большой конференц-зал, столовая и множество кабинетов.

Водитель междугороднего рейсового автобуса Новосибирск – Барнаул рассердился на пассажиров и бросил их в салоне на трассе. В барнаульской компании ООО "Пассажирские перевозки", выполняющей рейсы по указанному маршруту, подтвердили информацию о данном инциденте. Также там отметили, что 13 сентября водитель, с которым произошёл этот случай, уволился.