Сосны-великаны. Сколько в Алтайском крае леса, много ли его рубят и кто занимается охраной

Так и сколько в Алтайском крае леса?

Чуть более 4,4 млн га. Много это или мало? Если сравнивать с общей площадью региона, то лес покрывает 26,4% всех земель Алтайского края. Средняя лесистость (покрытость лесом) составляет чуть меньше – 23%. Для сравнения: лесистость Иркутской области – 78%, Новосибирской – 18%, в целом по Сибири – 53,2%. Так что леса у нас не так уж и много. А потому каждое дерево имеет большую ценность.

Зато по территории Алтайского края проходят четыре ленточных бора, уникальных для всего мира и образованных тысячи лет назад (Алеусская, Кулундинская, Касмалинская и Барнаульская ленты).

Да и в целом треть леса края – разнообразные по составу пород, строению, возрасту лесные экосистемы. Хвойное дерево живёт в среднем 89 лет, лиственное – 47 лет.