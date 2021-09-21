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Сосны-великаны. Сколько в Алтайском крае леса, много ли его рубят и кто занимается охраной

, ИА "Амител"
19 сентября в стране отметили День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. И это отличный повод рассказать о том, в каком состоянии сейчас находятся алтайские леса. Несмотря на то, что на фоне соседей Алтай считается малолесным регионом, для нас это настоящее богатство. Но чтобы его не потерять, нужно тщательно о нём заботиться. Кто и как это делает, сколько на самом деле рубят и что уничтожает деревья без участия человека. Об этом и не только читайте в материале amic.ru.

1
Так и сколько в Алтайском крае леса?

Чуть более 4,4 млн га. Много это или мало? Если сравнивать с общей площадью региона, то лес покрывает 26,4% всех земель Алтайского края. Средняя лесистость (покрытость лесом) составляет чуть меньше – 23%. Для сравнения: лесистость Иркутской области – 78%, Новосибирской – 18%, в целом по Сибири – 53,2%. Так что леса у нас не так уж и много. А потому каждое дерево имеет большую ценность.

Зато по территории Алтайского края проходят четыре ленточных бора, уникальных для всего мира и образованных тысячи лет назад (Алеусская, Кулундинская, Касмалинская и Барнаульская ленты).

Да и в целом треть леса края – разнообразные по составу пород, строению, возрасту лесные экосистемы. Хвойное дерево живёт в среднем 89 лет, лиственное – 47 лет.

2
И что, весь этот лес можно рубить?

Вовсе нет. Установленный объём заготовки древесины на арендуемых лесных участках составляет 2,9 млн куб.м. И то там разрешены преимущественно выборочные рубки интенсивностью не более 30% (то есть не весь участок сплошняком, а лишь некоторые деревья). Кстати, во многих других регионах этот показатель выше.

А часть лесной территории края и вовсе закрыта от рубки. В регионе есть более 100 особо охраняемых природных территорий: заказники, памятники природы, парки. Один из последних – национальный парк Салаир, созданный осенью 2020 года. Это отличный способ сохранить нетронутой дикую природу, в том числе редкие, краснокнижные растения и животные.

Такие особые, защитные участки есть даже в тех лесах, которые находятся в аренде. И компаниям, ведущим там хозяйственную деятельность, запрещено проводить рубки.

Ещё 164 тысячи га переданы в аренду для сбора грибов, ягод, лекарственных растений, охотничьего хозяйства, изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых. И 270 га для рекреации. 

3
Кто занимается рубками?

Прежде всего, отметим, что лесное хозяйство – это не только рубки. Основная работа арендаторов леса – охрана, защита, воспроизводство лесов.

Переработкой леса занимаются около 50 организаций. Так, например, ленточные и часть приобских сосновых боров – под охраной лесной холдинговой компании "Алтайлес".

4
Правда ли, что сейчас в крае безотходное лесное производство?

Да, практически. Предприятия лесной отрасли пускают в дело более 80% заготовленной древесины. Из неё делают пиломатериалы, погонажные изделия, сборные дома, плиты МДФ и топливные гранулы.

Предприятия холдинга "Алтайлес" (Каменский и Рубцовский ЛДК, Павловский ДОК и другие) имеют возможность перерабатывать 100% сырья, в том числе и кору, опилки, щепу и даже порубочные остатки, остающиеся на лесосеках. 

Одно из последних новшеств – использование мобильной рубительной машины, которая перерабатывает порубочные остатки (ветки, вершины, сучки) на местах плановых лесозаготовок. Раньше отходы просто сжигались, а теперь полученная биомасса используется в качестве топлива либо как сырьё для производства плит МДФ. Кстати, Алтайский край – один из первых регионов в стране, где рубительную машину используют для очистки лесосек. И это красноречиво говорит о бережном лесопользовании.

5
Сколько ни вкладывай, а леса-то, наверное, становится меньше?

Леса становится больше. И тут есть два важных фактора. Первый – создание условий для сохранения леса. Это и уже упомянутые защита от пожара и вредителей, рачительное пользование лесными ресурсами, выборочные рубки, которые стимулируют рост нового леса.

Второй фактор – посадки. Основной способ воспроизводства лесов в крае – высадка молодого леса на территории, уничтоженной пожарами. Последние крупные возгорания были более 10 лет назад. И тут природе помогает человек. Восстановлено более 100 тысяч га сгоревших ленточных боров.

Для посадки молодого леса арендаторы привлекают и население в рамках краевых и всероссийских акций.

В 2020 году новый лес появился на площади 8 тысяч га. А в 2021-м только предприятия холдинга "Алтайлес" уже посадили нового леса на площади более 360 га. Это почти 1,4 млн новых деревьев.

"За 14 лет работы компании арендованные участки приросли более чем на 50 тысяч гектаров – сопоставимо с площадью Новосибирска. В лесных питомниках компания ежегодно выращивает более 12 млн сеянцев сосны", – добавили в холдинге.

6
А что там с пожарами? Алтайский край вроде никогда не горит так, как, например, Красноярский край или Иркутская область.

Действительно, Алтайский край считается одним из самых благополучных регионов в этом вопросе. Но не из-за каких-то климатических особенностей. Даже наоборот: свыше 24% леса имеет высокий класс природной пожарной опасности. Ситуацию усугубляет соседство с Казахстаном, что создаёт реальную угрозу перехода крупных трансграничных лесных пожаров.

Но в регионе очень развитая система противопожарной защиты. Лесные пожарные службы работают круглый год. Тушение большого возгорания – редкое явление (средняя площадь одного пожара не более 2 га!), потому что в крае выстроена целая система предупреждения, обнаружения и устранения губительной стихии.

Леса защищают от огня с земли, воздуха и даже космоса. В крае есть 157 пожарных наблюдательных вышек, два лёгких вертолёта RobinsonR-44, более 500 единиц автотехники.

Холдинг "Алтайлес", например, содержит мощнейшую систему, которая оперативно мониторит лесные пожары при помощи видеонаблюдения и пожарно-наблюдательных вышек, обустраивает противопожарную инфраструктуру, содержит технику и средства.

В прошлом году в крае потушили 408 лесных пожаров на площади 3,2 тысячи га. Большая часть их них возникли во время гроз или по вине человека.

7
Сколько человек работает в лесном комплексе Алтайского края? Работы, судя по всему, у них достаточно.

Много, более восьми тысяч человек, из них три тысячи профессиональных лесников и переработчиков древесины – в холдинге "Алтайлес". Их и всех остальных работников лесной отрасли поздравляем с профессиональным праздником.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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