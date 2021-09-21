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Новости

Трамвай и иномарка столкнулись у барнаульского ТЦ

, ИА "Амител"
От удара вагон соскочил с рельсов

Фото: "Инцидент Барнаул"

Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна" в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов. Движение трамваев заблокировано. О пострадавших и других деталях ДТП не уточняется.

По данным "Яндекс.Карт" авария не вызвала сильных заторов на участке. В целом же на момент публикации новости дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 3 балла из 10.

Напомним, что на прошлой неделе у ТЦ "Волна" водители устроили драку. Причиной для конфликта, судя по всему, стало то, что один из участников дорожного движения нарушил правила и решил выехать с кольца из самого его центра.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 11:57
- гость -

Трамвай крепче. Остррожней на переездах.

21.09.2021 12:01
- гость -

А водителю трамвая потренькать в свою звонилку тяжело было? "Слепой" водитель бы услышал и ДТП бы избежали!
Ну стойте теперь. Один с гордо поднятой головой, т.к. прав же, а второй с разведенными в стороны руками - как же я не увидел...

21.09.2021 12:03
- гость -

В Барнауле так много ТЦ,что если где случится авария,то она будет всегда рядом с каким-нибудь ТЦ.

21.09.2021 12:04
- гость -

не кисло олень на логане летел...

21.09.2021 12:09
- гость -

Это с какой скоростью должен мчаться автомобиль, чтобы сбить с рельсов 20-ти тонный трамвай?Надо посчитать если иметь в виду что энергия равна массе умноженной на скорость в квадрате и всё это поделённое на два.

21.09.2021 12:30
- гость -

Трамваи ездят довольно медленно. Они крупные. Они шумят. В этом месте трамваи видно за версту. Удар трамваю пришелся, судя по фото, в середину. Водила летел по Малахово, в сторону Волны.
Вопрос: КАК?
Ответ: водила - д....

21.09.2021 12:33
Виктор

А трамваи застрахованы по ОСАГО и каско?

21.09.2021 13:14
барнаулка

Многие кто не живет в этом районе часто забывают про переезд и трамваи в упор не видят, видят только новый яркий ТЦ и новые дома. Надо принимать какие-то меры. Предлагаю на ТЦ Волна разместить огромный плакат с надписью :УСТУПИ ТРАМВАЮ и СЬЕЗЖАЙ С КОЛЬЦА С САМОГО КРАЙНЕГО РЯДА !!!!!!!!

21.09.2021 13:31
АБОРИГЕН

21.09.2021 12:30
- гость -
Вообще легко. Ты там не видишь трамвай за версту, если едешь в сторону кольца, вы с ним едете параллельно, и с права тоже не сказать что обзор большой, учитывая что ехать там дорога позволяет сейчас быстро. В общем хорошая дорога, отсутствие очевидных причин для снижения скорости в виде лежащих полицейских перед кольцом, модная нынче привычка разговаривать во время движения по телефону и вот тебе результат. Любой вчерашний выпускник современной автошколы тут просто обречён на "успех."

21.09.2021 13:40
- гость -


21.09.2021 12:03
- гость -

ахха.. точно)))

:УСТУПИ ТРАМВАЮ и СЬЕЗЖАЙ С КОЛЬЦА С САМОГО КРАЙНЕГО РЯДА !!!!!!!!


норм предложение

21.09.2021 13:41
- гость -

Нормальное кольцо, все видно, тупить меньше нужно.

21.09.2021 13:59
- гость -

Трамваи обнаглели летят как на Формуле. Успел перед реношкой до середины вагона проскачить надо ему обгон по встречке обьявить.

21.09.2021 14:04
- гость -

21.09.2021 12:30
- гость -
Да там таких оленей, что пытаются залезть под трамвай, рассчитывая, что он затормозит и пропустит - несчитано. Увы.

21.09.2021 14:12
- гость -

21.09.2021 13:31
АБОРИГЕН
Что Вы так за лежачих полицейских ратуете? На одном из перекрестков, когда положили там эту кучу асфальта на главной, я чуть два раза уже не въезжал в бочару тем, кто думает, что я буду еле красться через неровность и буду пропускать. А тут бац и почти ДТП! При правильном проезде, даже скорость можно сильно не снижать, но вот взгляд приковывается к препятствию! Т.к. все манипуляции с педалями и рулем требуется выполнять четко в определенное время! Ну и в чем безопасность?

21.09.2021 14:19
- гость -

21.09.2021 14:12
- гость -
При правильном проезде, даже скорость можно сильно не снижать
Ай маладца! Некоторые и на красный скорость не снижают, а наоборот, ускоряются. А зачем нужен этот красный, какая от него безопасность, если, правильно манипулируя педалями, можно не останавливаться.

21.09.2021 14:21
АБОРИГЕН

21.09.2021 14:12
- гость
Я ратую за правильных лежачих полицейских. Которые не снижая скорости не проскочишь при любых манипуляциях с педалями и рулём. В нашем колхозе пока ещё не научились такие делать, а колхозаны на кредитных вёдрах пока ещё прибывают в заблуждении в отношении своих водительских навыков.

21.09.2021 15:21
- гость -

21.09.2021 14:21
АБОРИГЕН
Любой "лежачий полицейский" должен соответствовать ГОСТу!
А вот как раз у нас они и не соответствуют и они более опасны! Вот как раз на "ведре" то и не проскочишь на скорости - подвеска не позволит!

21.09.2021 15:30
- гость -


21.09.2021 14:19
- гость -
А причем тут красный сигнал светофора? Я разве что то про светофор говорил? Или у Вас такая фантазия разыгралась!
Я говорю конкретно про проезд "искусственной неровности" и что я не обязан при проезде по главной думать за безопасность того, кто пытается проскочить с второстипенки и надеется на неровность и что я снизив скорость буду его пропускать!

21.09.2021 16:08
- гость -

А может, просто попробовать соблюдать ПДД?
Или быть друг к другу вежливее и терпимее?
Хотя для эрэфии все это, конечно, нереально...

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