Трамвай и иномарка столкнулись у барнаульского ТЦ

Фото: "Инцидент Барнаул"
Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна" в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов. Движение трамваев заблокировано. О пострадавших и других деталях ДТП не уточняется.
По данным "Яндекс.Карт" авария не вызвала сильных заторов на участке. В целом же на момент публикации новости дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 3 балла из 10.
Напомним, что на прошлой неделе у ТЦ "Волна" водители устроили драку. Причиной для конфликта, судя по всему, стало то, что один из участников дорожного движения нарушил правила и решил выехать с кольца из самого его центра.
Комментарии
Трамвай крепче. Остррожней на переездах.
А водителю трамвая потренькать в свою звонилку тяжело было? "Слепой" водитель бы услышал и ДТП бы избежали!
Ну стойте теперь. Один с гордо поднятой головой, т.к. прав же, а второй с разведенными в стороны руками - как же я не увидел...
В Барнауле так много ТЦ,что если где случится авария,то она будет всегда рядом с каким-нибудь ТЦ.
не кисло олень на логане летел...
Это с какой скоростью должен мчаться автомобиль, чтобы сбить с рельсов 20-ти тонный трамвай?Надо посчитать если иметь в виду что энергия равна массе умноженной на скорость в квадрате и всё это поделённое на два.
Трамваи ездят довольно медленно. Они крупные. Они шумят. В этом месте трамваи видно за версту. Удар трамваю пришелся, судя по фото, в середину. Водила летел по Малахово, в сторону Волны.
Вопрос: КАК?
Ответ: водила - д....
А трамваи застрахованы по ОСАГО и каско?
Многие кто не живет в этом районе часто забывают про переезд и трамваи в упор не видят, видят только новый яркий ТЦ и новые дома. Надо принимать какие-то меры. Предлагаю на ТЦ Волна разместить огромный плакат с надписью :УСТУПИ ТРАМВАЮ и СЬЕЗЖАЙ С КОЛЬЦА С САМОГО КРАЙНЕГО РЯДА !!!!!!!!
21.09.2021 12:30
- гость -
Вообще легко. Ты там не видишь трамвай за версту, если едешь в сторону кольца, вы с ним едете параллельно, и с права тоже не сказать что обзор большой, учитывая что ехать там дорога позволяет сейчас быстро. В общем хорошая дорога, отсутствие очевидных причин для снижения скорости в виде лежащих полицейских перед кольцом, модная нынче привычка разговаривать во время движения по телефону и вот тебе результат. Любой вчерашний выпускник современной автошколы тут просто обречён на "успех."
21.09.2021 12:03
- гость -
ахха.. точно)))
:УСТУПИ ТРАМВАЮ и СЬЕЗЖАЙ С КОЛЬЦА С САМОГО КРАЙНЕГО РЯДА !!!!!!!!
норм предложение
Нормальное кольцо, все видно, тупить меньше нужно.
Трамваи обнаглели летят как на Формуле. Успел перед реношкой до середины вагона проскачить надо ему обгон по встречке обьявить.
21.09.2021 12:30
- гость -
Да там таких оленей, что пытаются залезть под трамвай, рассчитывая, что он затормозит и пропустит - несчитано. Увы.
21.09.2021 13:31
АБОРИГЕН
Что Вы так за лежачих полицейских ратуете? На одном из перекрестков, когда положили там эту кучу асфальта на главной, я чуть два раза уже не въезжал в бочару тем, кто думает, что я буду еле красться через неровность и буду пропускать. А тут бац и почти ДТП! При правильном проезде, даже скорость можно сильно не снижать, но вот взгляд приковывается к препятствию! Т.к. все манипуляции с педалями и рулем требуется выполнять четко в определенное время! Ну и в чем безопасность?
21.09.2021 14:12
- гость -
При правильном проезде, даже скорость можно сильно не снижать
Ай маладца! Некоторые и на красный скорость не снижают, а наоборот, ускоряются. А зачем нужен этот красный, какая от него безопасность, если, правильно манипулируя педалями, можно не останавливаться.
21.09.2021 14:12
- гость
Я ратую за правильных лежачих полицейских. Которые не снижая скорости не проскочишь при любых манипуляциях с педалями и рулём. В нашем колхозе пока ещё не научились такие делать, а колхозаны на кредитных вёдрах пока ещё прибывают в заблуждении в отношении своих водительских навыков.
21.09.2021 14:21
АБОРИГЕН
Любой "лежачий полицейский" должен соответствовать ГОСТу!
А вот как раз у нас они и не соответствуют и они более опасны! Вот как раз на "ведре" то и не проскочишь на скорости - подвеска не позволит!
21.09.2021 14:19
- гость -
А причем тут красный сигнал светофора? Я разве что то про светофор говорил? Или у Вас такая фантазия разыгралась!
Я говорю конкретно про проезд "искусственной неровности" и что я не обязан при проезде по главной думать за безопасность того, кто пытается проскочить с второстипенки и надеется на неровность и что я снизив скорость буду его пропускать!
А может, просто попробовать соблюдать ПДД?
Или быть друг к другу вежливее и терпимее?
Хотя для эрэфии все это, конечно, нереально...