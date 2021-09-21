Трамвай и иномарка столкнулись у барнаульского ТЦ

Фото: "Инцидент Барнаул"

Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна" в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов. Движение трамваев заблокировано. О пострадавших и других деталях ДТП не уточняется.

По данным "Яндекс.Карт" авария не вызвала сильных заторов на участке. В целом же на момент публикации новости дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 3 балла из 10.

Напомним, что на прошлой неделе у ТЦ "Волна" водители устроили драку. Причиной для конфликта, судя по всему, стало то, что один из участников дорожного движения нарушил правила и решил выехать с кольца из самого его центра.