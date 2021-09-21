Водитель скрылся. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с трамваем и иномаркой в Барнауле

После столкновения иномарки с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской в Барнауле водитель легковушки скрылся с места ДТП. Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города.

Авария случилась 21 сентября в 11:00 напротив ТЦ "Волна". Прибывшие на место полицейские установили, что водитель Renault Logan столкнулся с трамвайным вагоном маршрута № 10, который обладал преимуществом в движении.

"После столкновения автомобилист скрылся с места ДТП. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ведутся разыскные мероприятия", – говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, что при столкновении трамвай соскочил с рельсов. Движение электротранспорта в этом районе временно оказалось заблокированным.