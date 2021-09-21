Экс-глава алтайского ЛДПР Щукин может заменить Перфильева на посту главы Минспорта

Бывший глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин в ближайшие месяцы может заменить Алексея Перфильева на посту министра спорта Алтайского края, пишет "Банкфакс". По сообщению агентства, сам Перфильев намерен переехать в другой регион.

Напомним, слухи о том, что Алексей Перфильев хочет уехать из Алтайского края, ходят уже около года. В интервью корреспонденту amic.ru в августе 2021 года министр рассказывал, что не исключает переезда в Москву.

"Мне кажется, что я со своей командой многое сделал для алтайского спорта. Понимаю, что команда Минспорта работает уже самостоятельно и меня легко заменить. Я родился в Алтайском крае, меня с ним многое связывает. Но у меня есть амбиции получить новые навыки на федеральном уровне", – говорит Перфильев.

По данным "Банкфакса", об отставке Перфильева могут объявить в конце 2021 – начале 2022 года. Должность министра спорта Алтайского края Алексей Перфильев занимает с декабря 2018-го.

Андрей Щукин с 2009 по 2015 год руководил алтайским отделением ЛДПР. В 2018 году покинул либерал-демократов и примкнул к "Единой России". С 2017 по 2018 год работал заместителем председателя правительства Алтайского края. В 2021 году участвовал в праймериз по Барнаульскому округу перед выборами в Госдуму, но уступил Даниилу Бессарабову.