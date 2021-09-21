В Барнауле создали мемориал жертвам стрельбы в Перми

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Барнаульцы присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Перми, сообщили в мэрии.

21 сентября десятки студентов АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ и других вузов принесли цветы к Мемориалу Славы. Также с траурными букетами пришли и жители города. Отмечается, что акция началась в 13:00 и продлится до вечера.

Напомним, стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек и 28 получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Нападавший был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.