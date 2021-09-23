Мэрия Барнаула получила предписание от прокуратуры из-за нехватки автобусов

Прокуратура в ходе проверки установила, что на отдельных маршрутах в Барнауле работает меньше автобусов, чем положено. Проверка была инициирована после публикации "Толка", пишет пресс-служба ведомства.

В мэрии журналистам рассказали, что автобусов в городе хватает, но специалисты установили, что на маршруте № 110 должно быть девять машин (по факту – три), на маршруте № 60 не хватает трёх автобусов, а по маршруту № 37 ездят три автобуса вместо пяти. Данные проверки датированы 13 сентября.

"В связи с этим председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, а также руководителям предприятий-перевозчиков внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", – сказано в сообщении ведомства.