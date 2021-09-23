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Новости

Мэрия Барнаула получила предписание от прокуратуры из-за нехватки автобусов

, ИА "Амител"
Поводом для проверки стала публикация в СМИ
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Прокуратура в ходе проверки установила, что на отдельных маршрутах в Барнауле работает меньше автобусов, чем положено. Проверка была инициирована после публикации "Толка", пишет пресс-служба ведомства.

В мэрии журналистам рассказали, что автобусов в городе хватает, но специалисты установили, что на маршруте № 110 должно быть девять машин (по факту – три), на маршруте № 60 не хватает трёх автобусов, а по маршруту № 37 ездят три автобуса вместо пяти. Данные проверки датированы 13 сентября.

"В связи с этим председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, а также руководителям предприятий-перевозчиков внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", – сказано в сообщении ведомства.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.09.2021 10:43
- гость -

автобусов нет, но проезд мы все равно повысим...

23.09.2021 10:44
гость

работает меньше автобусов, чем положено

Приятная работа прокуратуры. Могут иногда защитить права граждан. Значит есть нормы регулирующие количество общественного транспорта? Интересно каким документом утверждены?

23.09.2021 10:50
- гость -

"должно быть девять машин (по факту – три)" - это: либо чинуши в сговоре с владельцем маршрута, что самое вероятное, либо чинуш гнать за проф.непригодность.

23.09.2021 10:51
- гость -

Маршрут приобретают чз аукцион там в с е прописано. Кто бы контролировал. Своим верят.

23.09.2021 10:59
гостья

Пусть заодно проверят 29 маршрут. С Попова уехать уж нереально. Автобусы ходят раз в 30!!! минут, битком , даже не останавливаются на остановках. Уехать просто невозможно!Неужели нельзя пускать автобусы хотя бы раз в 10 минут?????

23.09.2021 11:12
гость

прокуроры! проверьте состав питьевой воды,которую подают в дома---_много лет пью талую воду-сегодня после разморозки вода горькая-такого никогда не было.

23.09.2021 11:46
- гость -

Пусть заодно проверят 29 маршрут. С Попова уехать уж нереально.

Заведомо было понятно, что на таких востребованных маршрутах - краевые медучреждения - автобусы малой вместимости не потянут. Либо каждые 5-10 минут.

23.09.2021 12:00
- гость -

Мэрии от этого предписания ни горячо ни холодно, имитация бурной деятельности

23.09.2021 12:01
krash

а когда то ведь даже 2х этажные автобусы были. жили шиковали. щас баблов пухали
и понабрали этих китайцев которые на следующий же год развалились. и усё. ни автобусов ни денег. и лишь проезд повышать. как же другие города справляются

23.09.2021 12:50
- гость -

сейчас отпишутся -остальные сломаны! денег нет. надо проезд поднимать

23.09.2021 15:42
гость

60 маршрут это вообще засада. Раньше ходили большие автобусы, а сейчас запустили эти "мыльницы", душегубка страшная, особенно в час пик. Никому дела нет, если бы "не уважаемые" чиновники ездили на общественном транспорте, а не на персональных п..о возах, может быть обратили бы внимание на бардак. Главное цену повысить, а на качество обслуживания плевать. Я понимаю перевозчиков, цены на все растут. Каждый день приходишь в магазин, и каждый раз новая цена на продукты, и никакой ФАС этого не видит. Повышать надо, но надо работать над качеством оказываемой услуги. Еще хотелось бы вместе с повышением цен, повышение заработной платы. Статистика рапортует про рост зарплаты, а у меня она уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 23%. Потому что основная доля зарплаты-премия, а ее стали меньше платить. Оклад повысили на 4%, а премию резко уменьшили. Вот и жду с ужасом повышения цен на тепло, проезд, продукты первой необходимости, про одежду, мебель не мечтаю. Образование высшее, 34 года стажа. Вот так.

23.09.2021 15:58
Гость

Очень ждали новый маршрут 70, расписание интервалы все было отлично, что в итоге сейчас вообще ходит один автобус, во время не попадают, приходится ждать другой в итоге, а они потом начинают жаловаться почему людей у них нет на маршруте и закрывают его. Посмотрите как четко отлажено всегда ходит 27 маршрут, уехать можно в любое время, интервал небольшой, поэтому если его ждёшь, то знаешь что уедешь.

23.09.2021 16:58
- гость -

ну так таможня перекрыла бушные европейские автобусы, которые по многу лет даже наши условия терпели, а теперь всё. Новое что приходит? нашего ничего, вон скании несколько брали современных - 1-2 года и утиль.

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