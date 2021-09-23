Мэрия Барнаула получила предписание от прокуратуры из-за нехватки автобусов

Прокуратура в ходе проверки установила, что на отдельных маршрутах в Барнауле работает меньше автобусов, чем положено. Проверка была инициирована после публикации "Толка", пишет пресс-служба ведомства.
В мэрии журналистам рассказали, что автобусов в городе хватает, но специалисты установили, что на маршруте № 110 должно быть девять машин (по факту – три), на маршруте № 60 не хватает трёх автобусов, а по маршруту № 37 ездят три автобуса вместо пяти. Данные проверки датированы 13 сентября.
"В связи с этим председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, а также руководителям предприятий-перевозчиков внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", – сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
автобусов нет, но проезд мы все равно повысим...
работает меньше автобусов, чем положено
Приятная работа прокуратуры. Могут иногда защитить права граждан. Значит есть нормы регулирующие количество общественного транспорта? Интересно каким документом утверждены?
"должно быть девять машин (по факту – три)" - это: либо чинуши в сговоре с владельцем маршрута, что самое вероятное, либо чинуш гнать за проф.непригодность.
Маршрут приобретают чз аукцион там в с е прописано. Кто бы контролировал. Своим верят.
Пусть заодно проверят 29 маршрут. С Попова уехать уж нереально. Автобусы ходят раз в 30!!! минут, битком , даже не останавливаются на остановках. Уехать просто невозможно!Неужели нельзя пускать автобусы хотя бы раз в 10 минут?????
прокуроры! проверьте состав питьевой воды,которую подают в дома---_много лет пью талую воду-сегодня после разморозки вода горькая-такого никогда не было.
Пусть заодно проверят 29 маршрут. С Попова уехать уж нереально.
Заведомо было понятно, что на таких востребованных маршрутах - краевые медучреждения - автобусы малой вместимости не потянут. Либо каждые 5-10 минут.
Мэрии от этого предписания ни горячо ни холодно, имитация бурной деятельности
а когда то ведь даже 2х этажные автобусы были. жили шиковали. щас баблов пухали
и понабрали этих китайцев которые на следующий же год развалились. и усё. ни автобусов ни денег. и лишь проезд повышать. как же другие города справляются
сейчас отпишутся -остальные сломаны! денег нет. надо проезд поднимать
60 маршрут это вообще засада. Раньше ходили большие автобусы, а сейчас запустили эти "мыльницы", душегубка страшная, особенно в час пик. Никому дела нет, если бы "не уважаемые" чиновники ездили на общественном транспорте, а не на персональных п..о возах, может быть обратили бы внимание на бардак. Главное цену повысить, а на качество обслуживания плевать. Я понимаю перевозчиков, цены на все растут. Каждый день приходишь в магазин, и каждый раз новая цена на продукты, и никакой ФАС этого не видит. Повышать надо, но надо работать над качеством оказываемой услуги. Еще хотелось бы вместе с повышением цен, повышение заработной платы. Статистика рапортует про рост зарплаты, а у меня она уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 23%. Потому что основная доля зарплаты-премия, а ее стали меньше платить. Оклад повысили на 4%, а премию резко уменьшили. Вот и жду с ужасом повышения цен на тепло, проезд, продукты первой необходимости, про одежду, мебель не мечтаю. Образование высшее, 34 года стажа. Вот так.
Очень ждали новый маршрут 70, расписание интервалы все было отлично, что в итоге сейчас вообще ходит один автобус, во время не попадают, приходится ждать другой в итоге, а они потом начинают жаловаться почему людей у них нет на маршруте и закрывают его. Посмотрите как четко отлажено всегда ходит 27 маршрут, уехать можно в любое время, интервал небольшой, поэтому если его ждёшь, то знаешь что уедешь.
ну так таможня перекрыла бушные европейские автобусы, которые по многу лет даже наши условия терпели, а теперь всё. Новое что приходит? нашего ничего, вон скании несколько брали современных - 1-2 года и утиль.