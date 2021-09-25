ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями на барнаульских дорогах

25 сентября в городе Барнауле сотрудниками ГИБДД совместно с членами народной дружины "Барнаульская" проводится профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция города Барнаула напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение манёвра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.

Уважаемые граждане, если вы стали невольными свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль в состоянии опьянения, просьба сообщить об этом в ГИБДД Барнаула по телефону: 391-090.