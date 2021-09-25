ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями на барнаульских дорогах

25 сентября в городе Барнауле сотрудниками ГИБДД совместно с членами народной дружины "Барнаульская" проводится профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция города Барнаула напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение манёвра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.
Уважаемые граждане, если вы стали невольными свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль в состоянии опьянения, просьба сообщить об этом в ГИБДД Барнаула по телефону: 391-090.
Комментарии
Борьба с алкашами-водителями дело хорошее. Вот только вопрос, какое отношение кк этому имеет некая "дружина "Барнаульская""? Какие у них полномочия? И можно ли сразу посылать их куда подальше?
дружина это наверное что-то вроде наблюдателей на выборах
А они еще остались, члены дружины? Я думал их вместе с трезвяками упразднили.
Эти чудо-дружинники, не имеют вообще никаких полномочий, их можно смело лесом отправлять.
Даже если дружинник будет палкой полосатой останавливать, можно и не останавливаться, т. к. он не в форменом обмундировании.
особенно камри белая с армянскими номерами!