Большой собор Александра Невского открыли и освятили в Барнауле

Открытие Александро-Невского собора прошло в Барнауле. В Instagram-аккаунте napulse.tv появились первые кадры из открывшегося храма на улице Антона Петрова, 221.

У здания оборудовали круговую подсветку, которая работает по ночам.

В 08:00 состоялось открытие и освящение храма, а также первая литургия. В аккаунте опубликовали кадры внутреннего убранства собора. Как отмечают в группе, на постройку святыни шли деньги меценатов и местных жителей, которые долгие годы ждали открытия храма.