Большой собор Александра Невского открыли и освятили в Барнауле

Открытие Александро-Невского собора прошло в Барнауле. В Instagram-аккаунте napulse.tv появились первые кадры из открывшегося храма на улице Антона Петрова, 221.
У здания оборудовали круговую подсветку, которая работает по ночам.
В 08:00 состоялось открытие и освящение храма, а также первая литургия. В аккаунте опубликовали кадры внутреннего убранства собора. Как отмечают в группе, на постройку святыни шли деньги меценатов и местных жителей, которые долгие годы ждали открытия храма.
Комментарии
А что будет в прежнем Соборе, который рядом? Он тоже будет действующим? Будут ли его переименовывать?
меценаты армяне?-это их храм?
Причём здесь армяне?Они свой храм построили у изгиба Попова рядом с Сухим Логом.
И что этот храм даёт? Лучше бы транспортную развязку построили.