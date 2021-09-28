В России обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 852 летальных случая среди пациентов с COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 205 531, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев заболевания за сутки выросло на 21 559 – до 7 464 708. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2541 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1530) и Московской области (+1450).

Выздоровели за весь период 6 635 485 человек, в том числе 17 368 – за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия коронавируса продлится ещё как минимум год.