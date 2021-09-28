Инфекционист рассказал, сколько ещё может продлиться пандемия

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса продлится ещё как минимум год. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.
Специалист отметил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Только после станет ясно, мутировал ли COVID-19 ещё или нет.
Ранее Евгений Тимаков заявил, что подъём заболеваемости коронавирусом однозначно случится этой осенью, но он будет не столь высокий, как в прошлом году. Он пояснил, что бурного роста инфицированных не стоит ждать, так как у части населения уже натренирован иммунитет.
Комментарии
Неужели есть ещё люди кто верит, что ковид куда-нибудь пропадёт? Пора бы уже привыкнуть, что он с нами теперь навсегда.
Лично мне по барабану, есть вирус.., нет вируса... Я и не заморачивался и не переживал!
Коронавирусы были, есть и будут! И что? упасть в обморок от страха? Бегать верещать, что все умрем? Бежать и тратить деньги на маски и дезинфекторы, пополняя чей то карман? Ага, сейчас, разбежался! Я лучше на эти деньги фруктов куплю, полезнее для организма - укрепляет иммунитет! Жить надо и радоваться жизни. Организм сам справится с разными вирусами!
28.09.2021 09:01
- гость -
Неужели есть ещё люди кто верит, что ковид куда-нибудь пропадёт? Пора бы уже привыкнуть, что он с нами теперь навсегда.
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Ага, как чума. Она же так и осталась с нами.
28.09.2021 11:01
- гость -
Лично мне по барабану, есть вирус.., нет вируса... Я и не заморачивался и не переживал!
Коронавирусы были, есть и будут! И что? упасть в обморок от страха? Бегать верещать, что все умрем? Бежать и тратить деньги на маски и дезинфекторы, пополняя чей то карман? Ага, сейчас, разбежался! Я лучше на эти деньги фруктов куплю, полезнее для организма - укрепляет иммунитет! Жить надо и радоваться жизни. Организм сам справится с разными вирусами!
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Безответственный ты человек. Ты, дурак, выживешь. А людей рядом с собой поубиваешь незрелым свои отношением к жизни и здоровью.
Из-за вас, пофигистов, люди и умирают пачками.
28.09.2021 13:28
- гость -
Безответственный ты человек. Ты, дурак, выживешь. А людей рядом с собой поубиваешь незрелым свои отношением к жизни и здоровью.
Из-за вас, пофигистов, люди и умирают пачками.
А ты сам то что ответственный что-ли? Сам ходишь тут везде ,а потом люди и умирают пачками.
28.09.2021 11:01
- гость -
Поддерживаю!!!
28.09.2021 13:39
- гость -
А ты сам то что ответственный что-ли? Сам ходишь тут везде ,а потом люди и умирают пачками.
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Да, я как раз ответственный. И сам не болею, и других не заражаю.
28.09.2021 14:38
- гость -
Поддерживаю!!!
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Ну и тоже недоросль инфантильная.