Инфекционист рассказал, сколько ещё может продлиться пандемия

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавируса продлится ещё как минимум год. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

Специалист отметил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Только после станет ясно, мутировал ли COVID-19 ещё или нет.

Ранее Евгений Тимаков заявил, что подъём заболеваемости коронавирусом однозначно случится этой осенью, но он будет не столь высокий, как в прошлом году. Он пояснил, что бурного роста инфицированных не стоит ждать, так как у части населения уже натренирован иммунитет.