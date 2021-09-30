Суд признал виновными всех обвиняемых по делу "Зимней вишни"

Ленинский районный суд Кемерова признал виновными восьмерых обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает ngs42.ru.

По результатам расследования обстоятельств пожара следствие установило, что аварийное состояние системы пожаротушения не соответствовало нормам плана эвакуации, также она не была установлена во всех помещениях. Система порошкового пожаротушения не была подключена к системе оповещения, а двери для эвакуации оказались заперты.

Суд установил, что гендиректор комбината Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев и гендиректор ТРЦ Надежда Судденок договорились оказывать услуги, не соответствующие требованиям безопасности. Другие фигуранты дела также признаны виновными в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Среди них: Сергей Антюшин, охранник торгового центра; Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения, который руководил тушением ТЦ; пожарный Сергей Генин; Игорь Полозиненко и Александр Никитин, руководитель и инженер компании "Системный интегратор", которая отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации.

Потерпевшими по уголовному делу признаны около 450 человек: они получили лёгкий вред из-за отравления продуктами горения, неопасными для жизни.

Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 37 – дети. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи.