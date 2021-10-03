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Новости

В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса

, ИА "Амител"
Число подтверждённых случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 769
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России за минувшие сутки зарегистрировали 890 смертей среди пациентов с коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Всего в стране скончались 209 918 человек с COVID-19, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев коронавируса за сутки выросло на 25 769 – до 7 586 536 человек.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4294 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+2463) и Московской области (+1646). В Алтайском крае выявили ещё 268 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 6 725 965 пациентов, в том числе 15 391 – за последние сутки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2021 17:03
- гость -

Результат применения лучшей в мире вакцины?

3.10.2021 17:03
- гость -

Шмурдяк не причём?

3.10.2021 17:28
- гость -

Ну, затянули опять комментаторы свою мантру)))

3.10.2021 17:29
- гость -

Комментаторы деграданты. Комментировать совершенно левые цифры можно только от большого ума. Про вакцину - туда же, где данные о том у кого обнаружили ковид в разрезе вакцинированные или нет, один или оба компонентыю

3.10.2021 17:30
- гость -

3.10.2021 17:28
- гость -
Ну, затянули опять комментаторы свою мантру)))

А что, мантра хорошая, жизненная и всё в точку!

3.10.2021 17:34
- гость -

Комментаторы деграданты.

Как самокритично

3.10.2021 17:34
- гость -

Ну если такая смертность (рекорд смертности - это что за оборот речи), то где разбор полётов - где слетания голов Мурашко и его чиновников. Лечатся то все по одним лекалам во всех странах, но там и близко этого нет - в РФ врачи разучились лечить? Где срочная конференция медакадемиков и врачей про проколы в лечения и как их исправить. Ничего этого нет. Всё дуют в одну дуду - вакцинация спасёт вас. Дутые эти цифры, враньё.

3.10.2021 17:35
- гость -

Во всем Путин виноват конечно и вакцины.
В полном автобусе 5-6 человек в масках. Половина кашляет, вторая чихает

3.10.2021 17:41
гость

гость 17:35 +++++++++

3.10.2021 17:43
- гость -

Ну, затянули опять комментаторы свою мантру)))

Глупенькие комментаторы, а вот Вы легко разобьете их в пух и прах, приведя весомые аргументы. Приведете же?

3.10.2021 17:45
- гость -

Крупнейшая система здравоохранения Луизианы начнет штрафовать сотрудников на сотни долларов в месяц, если они состоят в браке с непривитым человеком. Ochsner Health начнет взимать с сотрудников 200 долларов в месяц или 100 долларов за период оплаты, если их супруга или партнер не вакцинированы. Плата распространяется только на сожителей или супругов, но не на других иждивенцев, например детей, на которых распространяется медицинская страховка сотрудника. 

Прокомментируйте, комментаторы... Аааа это другое))

3.10.2021 17:46
- гость -

Во всем Путин виноват конечно и вакцины.
В полном автобусе 5-6 человек в масках.

В США 797 машин на 1000 чел, зарплата 250000 рублей и бензин по 49. В автобусах пусто.
А России 306 машин на 1000 чел, зарплата 40000 рублей и бензин по 46. Автобусы битком.

3.10.2021 17:51
- гость -

3.10.2021 17:46
А в Уганде голод!

3.10.2021 17:56
- гость -

У вас есть доказательства его вины, вам в прокуратуру.

Какие доказательства? Как в богатейшей стране 32% населения экономят на еде, а 22% живёт без канализации?

3.10.2021 18:01
- гость -

В РФ 146 млн человек.
Каждый день должно умирать 5-6 тысяч человек (делим население на 25000 дней среднее время жизни).
Вопрос, в установлении причины смерти к статистикам, сколько от короны, сколько с короной, сколько от отсутствия плановой медпомощи... и важно узнать, сколько умирает ОТ ВСЕХ ПРИЧИН в сутки. Это более показательно.

3.10.2021 18:19
- гость -

Самое страшное, что специалистами по вакцинам и вирусологами стали люди, которые школу еле закончили. А сейчас слушаешь, они прям так уверенно про разрушение белков лечат.
Спросишь, что по химии и биологии было, обижаются.

3.10.2021 19:00
- гость -

3.10.2021 17:56
- гость -

Какие доказательства? Как в богатейшей стране 32% населения экономят на еде, а 22% живёт без канализации?

Вы опрос проводили населения? Я так понимаю, что президент и премьер вооружившись лопатами должны вам канализацию выкопать? А самому слабо?

3.10.2021 20:19
- гость -

Результат применения лучшей в мире вакцины?

Результат развала здравоохранения. Температура, кашель, еле ноги таскают, но в поликлинику обращаться не спешат.

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