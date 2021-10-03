В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 890 смертей среди пациентов с коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Всего в стране скончались 209 918 человек с COVID-19, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев коронавируса за сутки выросло на 25 769 – до 7 586 536 человек.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4294 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+2463) и Московской области (+1646). В Алтайском крае выявили ещё 268 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 6 725 965 пациентов, в том числе 15 391 – за последние сутки.