Фото: putin.kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 69 лет. На посту главы государства он находится уже 17 лет, ещё четыре года проработал в должности премьер-министра. По обновлённой Конституции Путин (при желании) сможет продлить свои полномочия ещё на 12 лет и после того, как завершится его нынешний, четвёртый по счёту президентский срок. Amic.ru ко дню рождения главы государства собрал самые яркие факты из его биографии до того момента, как он возглавил страну, а также подборку фотографий, начиная с детства до сегодняшних дней.

До шестого класса был хулиганом, а не пионером

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. "Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь", – приводит слова Путина сайт putin.kremlin.ru, посвящённый карьере и увлечениям президента РФ. "Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные", – рассказывает Путин.

Его мама, кстати, не одобряла решение сына заниматься дзюдо: "Каждый раз, когда я шёл на тренировку, она говорила: опять на драку свою пошёл". Положение исправил тренер Путина, который пришёл к нему домой и рассказал, чем именно он занимается, каких добился успехов. После этого отношение к увлечению мальчика в семье изменилось.

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. Владимир Путин вспоминает: "Двор-колодец, пятый этаж без лифта. До войны у родителей было полдома в Петергофе. Они очень гордились тем уровнем жизни, которого тогда достигли. Хотя что это был за уровень! Но им казалось, что это чуть ли не предел мечтаний".

С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в школе-восьмилетке № 193 в Ленинграде. Он вспоминает, что был хулиганом, а не пионером. После восьмого класса поступил в среднюю школу № 281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.

Учительница Путина, Вера Дмитриевна Гуревич, рассказывала: "В 5-м классе он ещё не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться".

Владимир Путин сам резко изменил своё отношение к занятиям в шестом классе. Он поставил себе цель: добиться в жизни чего-то важного. Стал учиться без троек, что давалось ему легко. Тогда же его приняли в пионеры, а сразу после этого он стал председателем совета отряда.

Романтические рассказы о работе разведчика

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. "Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них брали сразу после школы. Остальных – после армии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-то 40 человек на место. Я по сочинению четвёрку получил, но все остальные сдал на пятёрки – и прошёл", – рассказывает Путин.

После того как Путин окончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности. "Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", – рассказывает Путин. Его оформили сначала в секретариат Управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава. Ещё около полугода Путин отработал в контрразведывательном подразделении.

"Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше говорили, в первом отделе. Первое главное управление – это разведка. В этом управлении были подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то четыре с половиной года", – вспоминает он. Затем Путин опять поехал в Москву на учёбу в Краснознамённый институт имени Андропова, где его подготовили для поездки в Германию.

"Если не женюсь ещё два-три года, не сделаю этого никогда"

В 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года, а перед отъездом успел жениться на Людмиле Шкребневой. Она работала стюардессой на внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня.

"Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой", – рассказывает Путин.

"Что-то, видимо, в Володе было такое, что привлекало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он именно тот человек, который мне нужен", – вспоминает Людмила. Через три года после знакомства Владимир сделал Людмиле предложение. "Я понял, что если не женюсь ещё года два-три, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила её искоренила", – признаётся Путин.

Пара поженилась 28 июля 1983 года. Владимир и Людмила Путины были женаты до 2013 года. В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене. По словам их мамы, Людмилы, Путин очень любит дочерей. "Не все мужчины так трогательно относятся к своим детям, как он. И он всегда их баловал, а воспитывать приходилось мне", – рассказывает она.

Рассчитывал на кандидатскую диссертацию

В 1985-1990 годах Владимир Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году был награждён бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". "У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды", – рассказывает Путин.

В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Владимир Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. "Я с удовольствием пошёл "под крышу" Ленинградского государственного университета в расчёте написать кандидатскую, посмотреть, как там и что, и, может быть, остаться работать в ЛГУ. Так, в 90-м я стал помощником ректора университета по международным связям", – вспоминает Путин. Вскоре он стал советником председателя Ленинградского городского совета.

В июне 1991 года Путин получил должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – пост первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга. После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.

"Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться"

В 1996 году он с семьёй переехал в Москву, где началась его политическая карьера. Путину предложили пост замуправляющего делами президента РФ. "Не могу сказать, что я не любил Москву. Я просто больше любил Питер. Но Москва, совершенно очевидно, – европейский город", – вспоминает Путин. Его карьера развивалась стремительно. В марте 1997 года Путин становится замруководителя администрации президента, начальником Главного контрольного управления. В этом же году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже первый замруководителя администрации президента, в июле 1998 года назначен директором ФСБ РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарём Совета Безопасности РФ. А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент Борис Ельцин. Путин вспоминает это так: "Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея предложить мне пост премьер-министра. <…> Кстати, в разговоре со мной он не произносил слова "преемник". Ельцин говорил о "премьере с перспективой", что если всё пойдёт нормально, то он считал бы это возможным".

По словам Путина, на этой должности ему было интересно и почётно работать: "Думал, ну поработаю год, и то хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться". Перед Новым, 2000 годом Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента. "Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента", – вспоминает Путин. По его словам, ему было сложно принять решение, поскольку это "довольно тяжёлая судьба".

"С одной стороны, есть свои, внутренние аргументы. Но есть и другая логика. Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или: нет, я займусь частной юридической практикой. Ну потом можно заняться, в конце концов. Сначала здесь поработать, потом там", – объясняет Путин свой выбор. Так, 31 декабря 1999 года Владимир Путин стал и.о. президента РФ, а 26 марта 2000 года его впервые избрали главой государства.