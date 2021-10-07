Фото: putin.kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 69 лет. На посту главы государства он находится уже 17 лет, ещё четыре года проработал в должности премьер-министра. По обновлённой Конституции Путин (при желании) сможет продлить свои полномочия ещё на 12 лет и после того, как завершится его нынешний, четвёртый по счёту президентский срок. Amic.ru ко дню рождения главы государства собрал самые яркие факты из его биографии до того момента, как он возглавил страну, а также подборку фотографий, начиная с детства до сегодняшних дней.
До шестого класса был хулиганом, а не пионером
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. "Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь", – приводит слова Путина сайт putin.kremlin.ru, посвящённый карьере и увлечениям президента РФ. "Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные", – рассказывает Путин.
Его мама, кстати, не одобряла решение сына заниматься дзюдо: "Каждый раз, когда я шёл на тренировку, она говорила: опять на драку свою пошёл". Положение исправил тренер Путина, который пришёл к нему домой и рассказал, чем именно он занимается, каких добился успехов. После этого отношение к увлечению мальчика в семье изменилось.
После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. Владимир Путин вспоминает: "Двор-колодец, пятый этаж без лифта. До войны у родителей было полдома в Петергофе. Они очень гордились тем уровнем жизни, которого тогда достигли. Хотя что это был за уровень! Но им казалось, что это чуть ли не предел мечтаний".
С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в школе-восьмилетке № 193 в Ленинграде. Он вспоминает, что был хулиганом, а не пионером. После восьмого класса поступил в среднюю школу № 281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.
Учительница Путина, Вера Дмитриевна Гуревич, рассказывала: "В 5-м классе он ещё не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться".
Владимир Путин сам резко изменил своё отношение к занятиям в шестом классе. Он поставил себе цель: добиться в жизни чего-то важного. Стал учиться без троек, что давалось ему легко. Тогда же его приняли в пионеры, а сразу после этого он стал председателем совета отряда.
Романтические рассказы о работе разведчика
В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. "Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них брали сразу после школы. Остальных – после армии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-то 40 человек на место. Я по сочинению четвёрку получил, но все остальные сдал на пятёрки – и прошёл", – рассказывает Путин.
После того как Путин окончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности. "Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", – рассказывает Путин. Его оформили сначала в секретариат Управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава. Ещё около полугода Путин отработал в контрразведывательном подразделении.
"Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше говорили, в первом отделе. Первое главное управление – это разведка. В этом управлении были подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то четыре с половиной года", – вспоминает он. Затем Путин опять поехал в Москву на учёбу в Краснознамённый институт имени Андропова, где его подготовили для поездки в Германию.
"Если не женюсь ещё два-три года, не сделаю этого никогда"
В 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года, а перед отъездом успел жениться на Людмиле Шкребневой. Она работала стюардессой на внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня.
"Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой", – рассказывает Путин.
"Что-то, видимо, в Володе было такое, что привлекало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он именно тот человек, который мне нужен", – вспоминает Людмила. Через три года после знакомства Владимир сделал Людмиле предложение. "Я понял, что если не женюсь ещё года два-три, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила её искоренила", – признаётся Путин.
Пара поженилась 28 июля 1983 года. Владимир и Людмила Путины были женаты до 2013 года. В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене. По словам их мамы, Людмилы, Путин очень любит дочерей. "Не все мужчины так трогательно относятся к своим детям, как он. И он всегда их баловал, а воспитывать приходилось мне", – рассказывает она.
Рассчитывал на кандидатскую диссертацию
В 1985-1990 годах Владимир Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году был награждён бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". "У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды", – рассказывает Путин.
В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Владимир Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. "Я с удовольствием пошёл "под крышу" Ленинградского государственного университета в расчёте написать кандидатскую, посмотреть, как там и что, и, может быть, остаться работать в ЛГУ. Так, в 90-м я стал помощником ректора университета по международным связям", – вспоминает Путин. Вскоре он стал советником председателя Ленинградского городского совета.
В июне 1991 года Путин получил должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – пост первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга. После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.
"Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться"
В 1996 году он с семьёй переехал в Москву, где началась его политическая карьера. Путину предложили пост замуправляющего делами президента РФ. "Не могу сказать, что я не любил Москву. Я просто больше любил Питер. Но Москва, совершенно очевидно, – европейский город", – вспоминает Путин. Его карьера развивалась стремительно. В марте 1997 года Путин становится замруководителя администрации президента, начальником Главного контрольного управления. В этом же году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже первый замруководителя администрации президента, в июле 1998 года назначен директором ФСБ РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарём Совета Безопасности РФ. А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент Борис Ельцин. Путин вспоминает это так: "Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея предложить мне пост премьер-министра. <…> Кстати, в разговоре со мной он не произносил слова "преемник". Ельцин говорил о "премьере с перспективой", что если всё пойдёт нормально, то он считал бы это возможным".
По словам Путина, на этой должности ему было интересно и почётно работать: "Думал, ну поработаю год, и то хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться". Перед Новым, 2000 годом Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента. "Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента", – вспоминает Путин. По его словам, ему было сложно принять решение, поскольку это "довольно тяжёлая судьба".
"С одной стороны, есть свои, внутренние аргументы. Но есть и другая логика. Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или: нет, я займусь частной юридической практикой. Ну потом можно заняться, в конце концов. Сначала здесь поработать, потом там", – объясняет Путин свой выбор. Так, 31 декабря 1999 года Владимир Путин стал и.о. президента РФ, а 26 марта 2000 года его впервые избрали главой государства.
Комментарии
Да уж. Кто бы знал, что столько лет назад, произошло не радостное событие, а начался кошмар, от которого будут страдать миллионы. Поздравляем.
А что комментарии не закрыли? В нашей большой стране будет много желающих поздравить данного гос деятеля
Для 07:00
После Ельцина? Да после Ельцина он как глоток чистого воздуха был. Вместо позорного мира с чехами, он вернул Кавказ в состав России, при нем остановился процесс распада федерации на удельные княжества. Да и после опухшего и пьяного Ельцина он выглядел и говорил как человек.
В конце концов, именно при Путине люди в России жили, пускай и не долгий период, но наиболее обеспеченно за весь период истории страны. Конец нулевых - начало десятых годов. Наиболее жирные годы.
да, потом случился Крым, за его возврат отдельный респект. Но потом начались все эти санкции и деньги стали иссякать.
У него есть масса негативных моментов - самый главный связан с поднятием пенсионного возраста. А вот за зачистку навальнистов лично я ему только спасибо скажу, он не допустил здесь повторения украинского сценария. Кто как угодно может думать про хохляндию, но жить там стало хуже после путча. Вы сейчас пыхтите, что коммуналка на 10% подорожала, а там на 40% в это же время возросла.
я за него не голосовал, за Едим Россию не голосовал. Но то, что он государственный деятель во Всемирном масштабе, этого у него не отнять.
ничего ему желать не стану, не считаю нужным, надеюсь только, что он понимает, что текущий его президентский срок должен быть последним, слишком большой запрос от общества на новые лица. Путин должен до 24 года подготовить свой трансфер из власти на пенсию, благо возраст позволяет.
Через год на пенсию?
7.10.2021 07:32
- гость -
Сколько же вас таких дураков с промытыми телевизором мозгами до стерильной чистоты.
Кто вас там на вашем ящике то так Навальным то напугал? Боброедка с муженьком или соловей? Любишь зачистки, люби и повышения, по другому это не работает. Если ты этого ещё не понял.
Он как был никем, так никем и остался. Абсолютно серая фигура. Результат его более чем двадцати правления на лицо. Португалию по ВВП на душу населения так и не догнали, пересрались со всеми соседями. Турция проводит самостоятельную политику на Кавказе, а страна подложена под Китай. Нравится?
Никаких заслуг Путина в подъеме экономике нет. Просто повезло с ценами на нефть, не более того. И то, тяму хватило только на то, чтобы заработанные деньги разворовать с корешами из кооператива и впулить в военные авантюры. Всё как в совке, те же самые ошибки. Вместо того чтобы поднимать экономику коммуняки полезли в Африку, Афганистан. В итоге полное банкротство.
А кто это?
Конец нулевых - начало десятых годов. Наиболее жирные годы.
И заслуга в этом, как раз лиц которые строили рынок, свободу и демократию, включая того же Ельцина. А вот ФСБшник который только своих дружков олигархов к кормушке подвёл, да гайки закручивает всё угробил.
Можно ли лизнуть ещё глубже?
Из интервью Дмитрию Гордону бывшего ближайшего друг Путина, миллиардера Пугачева:
– То есть лет 10–12 плотного, практически ежедневного общения?
– Ну да.
– Вы вместе справляли дни рождения, праздники?
– Конечно.
– Семейно?
– Обязательно. У нас еще дети – ровесники.
– Как это выглядело?
– Ну, довольно тоскливо… Но до того, как он стал президентом, как-то отмечали. Пришли, посидели, выпили, закусили – и все. А после уже приходили директор ФСБ, министр МВД Сечин, Иванов и так далее.
– Это было весело, ярко?
– Нет. Это было тоскливо и мрачно. Ну, зависит от ваших предпочтений.
– Тосты звучали?
– Конечно.
– "За великого…"
– Нет. Путин на день рождения никогда не собирал много людей. Обычно это три-четыре человека.
– Мне Михаил Боярский рассказывал, как он был гостем на дне рождения Путина…
– Дней рождения Путина в один год было очень много, и они растягивались на несколько месяцев. То есть он уезжал, допустим, в Питер – и там собирал, может быть, Боярского, еще кого-нибудь.
7.10.2021 08:31
- гость -
Можно ли лизнуть ещё глубже?
Разрешаю. Лижи!
7.10.2021 08:02
АБОРИГЕН
Свой гимн либерала с утра исполнял?
Не понравилось кино, наступили вы в г-но - у любого катаклизма объяснение одно! Знает каждый демократ - в этом Путин виноват!
гость -
Сколько же вас таких дураков с промытыми телевизором мозгами до стерильной чистоты.
гораздо меньше чем таких имбицилООв с пустой головой черпающих всякий шлак в ентернетах
А ведь он с гебилами уже убил страну. И то, что мы сейчас наблюдаем - уже агония, которая закончится полным развалом, когда кончится кровь страны - углеводороды в ещё советских уже исчерпанных месторождениях.
Сделано много. Одно плохо. Засилие чиновников.
Мы почти с ним ровесники . Поэтому без критики, только удивление на слова _"Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные"?!
69 лет? Работающий пенсионер, да?
"Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", – рассказывает Путин====
В 1968 году вышел "романтичный" фильм "Щит и меч".В нём всё крутится вокруг нашего разведчика в Германии Белова (он же Йоганн Вайс,он же Петер Краус).Всё у него хорошо получается,поднялся по службе и со всеми он в ладу:и советским командованием и немецким (что в СД, что в СС) и с тамошним подпольем и с тамошними партизанами и с тамошней интергруппой.Кругом друзья.К тому же и девушки красивые в исполнении Аллы Демидовой,Валентины Титовой,Натальи Величко,Нины Крачковской,кристина Лазар и других немецких фрау.Все восхищаются его умом, а некоторые феноменальной памятью.Он даже Гитлера видел.Заканчивается фильм тем, что он,рискуя жизнью, совершает героический подвиг.Его бесчувственного отвозят в госпиталь и наш генерал ставит кровать в его палате чтобы со времени помочь ему прийти в сознание.Под утро в один из дней герой приходит в себя,накидывает халат, спускается с крыльца и идёт к дороге.За ним поспешает генерал и доставленная по этому случаю из глубокого тыла мать.
PS А песня действительно хорошая, особенно в исполнении Бернеса.Его по радио часто передавали.
Аборигейка, твоя позиция давно была ясна. Ещё лет 10 назад мы общались на эти темы, и ничего нового я в твоём высере не увидел.
Считаешь его никем - ок. Тайм его человеком года регулярно называет. Во всех рейтингах он в числе 3-х самых могущественных людей на земле - президенты России и США, и Председатель КНР. Причём Ельцина в своё время никто Человеком года не признавал.
Страна под Китаем? Да полноте)) эко вас корёжит, что пиндосы никак не могут побороть ни Россию, ни Китай.
И насчёт Навального уже всем очевидна его связь с западными спецслужбами. Поэтому он здесь будет сидеть в тюрьме до конца своих дней.
08:34
Вот ещё бы базары беглых олигархов в интервью хохлоподстилке и шарлатану Гордону воспринимать всерьёз))
08:53
Это наш прибалтийский бегун-зожник с утра пораньше свой бред понёс? Исчерпанные месторождения? Бугагага))))))
Причём Ельцина в своё время никто Человеком года не признавал.
Путина только раз, а вот Горбачёва дважды
Я смотрю,есть люди,готовые целовать ЭТО,несмотря на взлёт цен,стоимости услуг ЖКХ,планомерно-стремительный развал медицины,промышленности,падение реальных доходов и высокую безработицу(которая выгодна олигарзхам),при этом сами концы с концами еле сводят?
"коммуналка на 10% подорожала, а там на 40%"
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Украина газ и нефть покупает. А РФ добывает и продаёт. Понимаешь разницу?