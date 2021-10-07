Зимняя резина ощутимо подорожала в Алтайском крае

В Алтайском крае зимняя резина подорожала почти на четверть, сообщают "Вести Алтай".

Новый комплект обойдётся автолюбителям в среднем в 44 тысячи рублей, за б/у шины придётся отдать порядка 14 тысяч. В связи с этим в сегменте доступной резины может наступить дефицит.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны: цены там также подскочили ещё до начала сезона. Эксперты объясняют это ростом стоимости сырья, инфляцией и дополнительными издержками.

Ранее сообщалось, что в России автомобилистов будут наказывать за езду на летней резине зимой и на шипованной – летом. Запрет на несезонную резину в стране действовал и до 2021 года, однако до этого времени штрафы не были прописаны.