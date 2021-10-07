Зимняя резина ощутимо подорожала в Алтайском крае

В Алтайском крае зимняя резина подорожала почти на четверть, сообщают "Вести Алтай".
Новый комплект обойдётся автолюбителям в среднем в 44 тысячи рублей, за б/у шины придётся отдать порядка 14 тысяч. В связи с этим в сегменте доступной резины может наступить дефицит.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны: цены там также подскочили ещё до начала сезона. Эксперты объясняют это ростом стоимости сырья, инфляцией и дополнительными издержками.
Ранее сообщалось, что в России автомобилистов будут наказывать за езду на летней резине зимой и на шипованной – летом. Запрет на несезонную резину в стране действовал и до 2021 года, однако до этого времени штрафы не были прописаны.
Комментарии
Если не можете купить новую, то используйте купленную ранее..))
44 тыс для любой машины? С литьем в комплекте и арендой шиномонтажки на месяц?
"и дополнительными издержками", к дополнительным издержкам относится введенная ненасытными властями маркировка. Депутаты и чиновники днями и ночами думают, как же еще ограбить народ и пополнить свои карманы!
удачно перед ростом цен приняли закон о штрафах))
Я за 15 продаю Хакку 7 б/у. Ищите на дроме и авито)
Опять этот лживый вброс здесь про цены на резину ? В прошлом таком же на днях уже писал что это вранье. Искусственно ажиотаж подогреваете, да ?
Хакка-9 215/65 R16 SUV комплект 4 шт в Вианоре 33 т.р. Где 44 ? И это одна из самых дорогих моделей резины. Я ее примерно по такой цена 2 года назад брал. Явно проплаченный вброс дезы.
Дорогие россияне очень радуются росту цен на нефть, ведь так в закрома Родины падает больше долларов. А то что покрышки лорожают или ещё что, так это не беда - поездим на бэушных, лишь бы Родина была могучей и великой и диктовала свою непреклонную волю всему мировому сообществу
7.10.2021 12:28
Павсекакий
Не обоссысь от зависти. Кстати Россия экспортирует лучший в мире каучук для автошин.
Про повышение еще полгода назад писал, и про распродажу остатков на складах. А чтоб завезти новую, заводу надо предоплату делать на партию. Так что, кто хотел летнюю - раскупайте , лето подорожает сильно люто весной!!! И поторопитесь, летом все будет на новых ценниках!
7.10.2021 12:45
- гость -
Не обоссысь от зависти. Кстати Россия экспортирует лучший в мире каучук для автошин.
вот, если бы шины... я б с тобой согласился!
Но что-то ни Омскшины ни Барнаулшины не вижу уже даже на троллейбусах - везде Китай(((
А что ресурсы продаем мы - тут гордиться нечем
12:53
Марки Амтел, Матадор, Кордиант, Кама - о чем-нибудь говорят? А ты зайди в любой шинный магазин. Или посмотри в интернете цифры их продаж.
Если ты слепой и не видишь, это не значит, что этого нет.
Марки Амтел, Матадор, Кордиант, Кама - о чем-нибудь говорят? А ты зайди в любой шинный магазин. Или посмотри в интернете цифры их продаж.
Если ты слепой и не видишь, это не значит, что этого нет.
На какой резине ездишь?
"Марки Амтел, Матадор, Кордиант, Кама - о чем-нибудь говорят..."
----
Да. Говённын марки. Что дальше?
MICHELIN наше все... че устроили тут разборки то?
Друзья, давайте не будем собачиться! У каждого понятия "нормальная резина" разные.
У меня родственник и знакомый постоянно используют "Каму" и порвут любого, кто скажет, что это фиговая резина. Я, предпочитаю "Хенкук". Кто то - "Мишлен" обожает.
Поэтому спорить и доказывать что-либо бессмысленно!
Опять выскочка Обосракий проявил свою осведомленность) говенные марки… а кто такую рецензию даёт? Шинник? Специалист в автомобилях? Нет. Просто алень из либерастов. Грош цена его высеру.
Ту 13:35
На перечисленных не езжу, использую летнюю Бриджи Туранза, зимнюю Хакка 9. И что? На мой автомобиль среди рекомендованных есть ещё и Матадор Иззарда по 8 рублей/баллон (зимняя). А купленная мной Хакка по двадцатке за баллон.
У кого то есть деньги на Хакку, а у кого то на Матадор. Производитель сам рекомендует и Хакку, и Матпдор. Значит доверяет их продукции.