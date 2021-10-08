Барнаульцы вычислили хулигана, который вкручивал саморезы в колёса автомобилей

В Барнауле неизвестный вкручивал саморезы в колёса автомобилей, компанию ему составила собака. Всё произошедшее попало на видео, сообщает Barnaul22.
Инцидент случился у дома № 23 по улице 65 лет Победы. Предполагаемого злоумышленника, как утверждается, жильцы выследили по камерам видеонаблюдения и знают, где он живёт.
Решать проблему с хулиганом люди готовы мирно либо же они обратятся в полицию.
Что стало причиной такой выходки со стороны барнаульца, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что зимняя резина в Алтайском крае подорожала почти на четверть ещё до начала сезона. Новый комплект обойдётся автолюбителям в среднем в 44 тысячи рублей.
При этом в других регионах страны наблюдается аналогичная тенденция.
Комментарии
он ошиповку делал
- вкручивал саморезы в колёса автомобилей, компанию ему составила собака -
Надо ещё разобраться, кто в этой компании заводила. Может это как раз собака, её и пускать паровозом. Накласть на неё взыскание, пусть знает мощь закона, су...ка.
Мирное решение - переломать руки.
Гуляю с собакой, подбираю всякий мусор с тротуара. Какие саморезы, на видео отчётливо видно как я нагибаюсь и подбираю бумажку.