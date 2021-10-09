"С сыном едва не упали": в Барнауле просят власти обратить внимание на опасную яму у школы

Жители Барнаула заметили большую яму возле школы № 128. Об опасном объекте редакции amic.ru рассказала горожанка.

По словам женщины, она гуляла по району с сыном и обнаружила колодец квадратной формы рядом с дорогой. Они едва не свалились вниз, где были видны трубы и вода, поскольку яму было незаметно. Женщина просит огородить проблемный участок, поскольку на территории гуляет множество детей, которые могут упасть на трубы.

Ранее сообщалось об опасной яме на улице Попова. Автолюбитель рассказывал, что из-за неё пробил два колеса на выстрел. Также большие ямы были замечены во дворе многоэтажки на улице Исакова. Провалы, которые местами пересекают всю проезжую часть, не могут заделать уже несколько лет.