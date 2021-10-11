Врачи назвали условие, при котором пациент быстрее и легче перенесёт ковид

Если человек при контакте с больным коронавирусом соблюдал все меры предосторожности, то заболевание у него пройдёт легче и быстрее, пишет РИА Новости со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.

По словам доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, для этого нужно, чтобы человек при общении с заражённым был в маске, затем помыл руки и лицо, а также прополоскал горло.

"В организм попадёт меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", – пояснила специалист.

Врач-терапевт Дарья Хавкина также рассказала изданию, что новый штамм COVID-19 в целом не повлиял на сроки болезни, однако осложнения стали проявляться быстрее – зачастую уже на пятый день.

Ранее врачи назвали ещё один симптом коронавируса – покраснение ног и рук, с появлением болезненных красных пятен как при обморожении.