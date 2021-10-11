Врачи назвали условие, при котором пациент быстрее и легче перенесёт ковид

Если человек при контакте с больным коронавирусом соблюдал все меры предосторожности, то заболевание у него пройдёт легче и быстрее, пишет РИА Новости со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.
По словам доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, для этого нужно, чтобы человек при общении с заражённым был в маске, затем помыл руки и лицо, а также прополоскал горло.
"В организм попадёт меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", – пояснила специалист.
Врач-терапевт Дарья Хавкина также рассказала изданию, что новый штамм COVID-19 в целом не повлиял на сроки болезни, однако осложнения стали проявляться быстрее – зачастую уже на пятый день.
Ранее врачи назвали ещё один симптом коронавируса – покраснение ног и рук, с появлением болезненных красных пятен как при обморожении.
Комментарии
То есть маска - уже не барьер, а шанс полегче перенести заболевание?
11.10.2021 10:00
Гость
Об этом уже 100 раз говорилось. С дуба вчера упал?
Уже столько раз контактировал с больными коронавирусом, что умереть мгновенно должен! Никаких масок, перчаток и полосканий горла при этом не применял. Не болею и не собираюсь болеть!
А вот почему они изобрели вакцину, а не лекарства от этого вируса? Да еще и насильно всех пихают на прививки, от которых даже необразованному человеку понятно, откуда этот всплеск и эпидемия очередная началась! 50 млн привили, а заражение только растет......
11.10.2021 10:16
гость
откуда этот всплеск и эпидемия очередная началась!
От штамма дельта. В Индии тоже он дал две волны.
11.10.2021 10:16
гость
Ни на один вирус в мире нет лекарств. Уже лет 40 не могут изобрести лекарство от ВИЧ. Даже Герпес не возможно вывести
10:15
Дай угадаю: и пули от тебя отскакивают)
Ты же этот, ну, тот самый, ветеран всех спецслужб на свете, майор НКВД и пан полковник Сигуранцы)
10:16
Таблетки, кстати, пытаются сделать: и в Штатах близки к созданию, и в России уже ведутся клинические испытания.
Давно уже пора понять и принять, как должное, что коронавирус будет с нами всегда и организм будет сам вырабатывать противодействие ему. Вся шумиха создает больше паники и нервозности, а следовательно больше прибыли фармакологии.
Чем больше человек паникует, тем слабее иммунитет организма, т.к. это стресс для него, а еще начинают есть горстями всякие "лекарства от коронавируса", чем еще больше усугубляют ситуацию. Так же, ношение масок затрудняет удаление из организма углекислого газа, вирусов и бактерий. Это все при выдохе задерживается в маске, после чего, при в дохе, мы снова все это вгоняем в дыхательные пути, только еще глубже.
Поэтому, врачи и болеют чаще и смертность у них повышенная, т.к. постоянное ношение масок дает свои последствия!
Уже давно известно условие, кто переносит ковид тяжелее всего.
Это мужики, брутально обвешанные жиром.
И если попал в ковидную больницу, заболеешь наверняка, поскольку это тесные забитые палаты без возможности элементарного проветривания помещения, куда медперсонал забегает лишь на минутку, спеша тут же выбежать на свежий воздух, чтобы не заразиться.
Друзья, меньше нервничайте, почаще бывайте на свежем воздухе, проветривайте квартиры и радуйтесь жизни со своими близкими! Всем здоровья, хорошего настроения
и удачи!!!!!!!
11.10.2021 11:39
- гость -
Не квартиры, а офисы и общ. транспорт надо проветривать. В квартирах ему неоткуда взяться, если только там не проходной двор.
11.10.2021 10:00
Гость
То есть маска - уже не барьер, а шанс полегче перенести заболевание?
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Ты как вчера родился. Уже по сто раз объясняли как действует маска. Что она УМЕНЬШАЕТ риск заражения. Особенно, если маску носит зараженный.
11.10.2021 10:16
гость
А вот почему они изобрели вакцину, а не лекарства от этого вируса? Да еще и насильно всех пихают на прививки, от которых даже необразованному человеку понятно, откуда этот всплеск и эпидемия очередная началась! 50 млн привили, а заражение только растет......
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Как раз образованным понятно, что вакцинироваться нужно обязательно. А вам, слабоумным хоть в лоб, хоть по лбу. Давай, изобрети лекарство от коронавируса. Покажи нам класс.
11.10.2021 10:44
- гость -
Ни на один вирус в мире нет лекарств. Уже лет 40 не могут изобрести лекарство от ВИЧ. Даже Герпес не возможно вывести
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От герпеса, кстати, Ацикловир (в таблетках) хорошо помогает.