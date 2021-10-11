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Новосибирский школьник издевался над одноклассницей и линейкой лишил её глаза

, ИА "Амител"
Треугольник воткнулся в глаз ребёнка на шесть миллиметров
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Семиклассник в Новосибирске лишил одноклассницу глаза, метнув в неё линейку. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошёл после уроков. Девочка шла в гости к своей подруге, но за ними увязались одноклассники. Один из них вытащил линейку из рюкзака школьницы и начал издеваться над ребёнком.

Девочка подняла линейку, но мальчик к этому времени уже отнял у неё и треугольник. Школьница решила уйти, чтобы не затевать конфликт. Одноклассник окликнул её и кинул в неё треугольник, который воткнулся девочке в глаз на шесть миллиметров.

Мать пострадавшего ребёнка отметила, что девочке уже сделали операцию, но вскоре ей предстоит перенести ещё одну процедуру. Неизвестно, сможет ли пострадавшая вновь видеть. 

Следователи проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка в Сибири погибла, когда пыталась притвориться мёртвой для фото.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.10.2021 10:54
гость

дебиолиды

11.10.2021 10:55
krash

Жалко. но бывает. Несчастный случай.
Я так понимаю, щас у нас трегольники запретят? )))) а еще циркули есть )))

11.10.2021 10:56
- гость -

Девочка подняла линейку, но мальчик к этому времени уже отнял у нее и треугольник. Школьница решила уйти, чтобы не затевать конфликт. Одноклассник окликнул ее и кинул в нее треугольник, который воткнулся девочке в глаз на шесть миллиметров.

Вот это прямо из объяснительной потерявшей зрение девочки скопировали?
Как можно написать такой бред???

11.10.2021 10:59
- гость -

Неизвестно, сможет ли пострадавшая вновь видеть


метательный треугольник поразил сразу оба глаза?

11.10.2021 11:01
- гость -

В школе играли в классе. Головой разбили большое стекло в окне, но никто не пострадал, только шуму потом было до потолка.

11.10.2021 11:02
- гость -

11.10.2021 11:01
- гость -
ты прямо с урока пишешь или у вас сейчас перемена?

11.10.2021 11:16
- гость -

11.10.2021 11:02
- гость -

Столовка сейчас и перекур за углом.

11.10.2021 11:23
- гость -

для некоторых поясняю, несчастный случай это когда, споткнулся упал и повредился.
Если в результате конфликта наносят увечья , это не несчастный случай, это умышленное нанесение значительного ущерба здоровью. Мальчик обижал девочку, хотя должен был защищать ...детей и девочек.
Что вырастет из такого дальше???
такой как краш, ни ума ни правильной оценки ситуации.

11.10.2021 11:33
- гость -

Какой несчастный случай? Вполне умышленно метнул в нее треугольник.

11.10.2021 11:45
- гость -

дети-садисты... наверное все в родителей...

11.10.2021 11:51
гость

А что вы хотели, в США ни один низкосортный боевик не показывают по ТВ. Только по подписке на платный канал, да и то сразу с донесением шерифу - этот смотрит агрессивный контент. У нас с культурой беда, вот первого защитника избитого в метро только наградили. А так убивать будут , а все снимать на камеры станут! То же самое - пример берем с полиции города - пока не убивают , даже не поедем, гвардейцы туда же!

11.10.2021 11:55
krash

11.10.2021 11:23
- гость - по вашему мнению он умышленно кинул в глаз чтобы проткнуть его? Сомневаюсь. а в том возрасте мальчики и за косички дергают, и подобные знаки внимания это как попытка привлечь внимание, порою не совсем соответствующая взрослой логике. но это дети. Не нужно щас с ребенка уголовника вырисовывать.

А по поводу обижаний девочки это с чьих слов? дети рассказали? у каждого версия будет своя - стопроцентов. Или преподаватели видели ? тогда вопрос к школе , они несут ответственность пока ребенок в школе.

А по поводу моего ума рекоменудую не беспокоиться, ваш ум уж очень далёк от понимания поих сообщений, поэтому я не волнуюсь и не беспокоюсь нато, что вы меня не понимаете, к тому же пытаетесь меня оскорбить, что показывает еще более низкую вашу социальную значимость. Хотя думаю вы еще школьник.

11.10.2021 12:17
- гость -

11.10.2021 11:55
krash
С грамотностью у вас просто беда....
Школу так и не закончили?

11.10.2021 12:20
- гость -

Мне тоже прилетал треугольник в лоб. Шишка большая надулась. Хорошо, что не в глаз. Было это в 90-е.
Надо объяснять детям, что нельзя кидаться острым. Нормальные дети в "сифу" играют грязной половой тряпкой.

11.10.2021 12:21
- гость -

11.10.2021 11:55
"но это дети. Не нужно щас с ребенка уголовника вырисовывать."

Речь о семикласснике. Или в 13-14 лет подросток не понимает, что если бросить в человека чем-то, то это как минимум неприятно, как максимум больно?

11.10.2021 12:23
- гость -

11.10.2021 11:55
krashА по поводу обижаний девочки это с чьих слов?
А какая разница? Факты говорят о том, что мальчик цел, а вот девочка без глаза.

по вашему мнению он умышленно кинул в глаз чтобы проткнуть его?
Ну вообще-то в школьном возрасте пора знать, что кидать человеку что-то в лицо может быть чревато. В принципе, и лопату можно без умысла кинуть. Но все-таки стоит включать голову. Так что, как ни крути, вина того самого мальчика. Ну если не рассматривать версию "самадуравиновата", как это обычно бывает.

11.10.2021 12:50
- гость -

вот для этого надо вводить уголовку с 10 лет

11.10.2021 12:54
- гость -

11.10.2021 10:55
krash
Жалко. но бывает. Несчастный случай.
Я так понимаю, щас у нас трегольники запретят? )))) а еще циркули есть )))
-------------
Какой еще несчастный случай? У тебя с головкой всё нормально? Этот здоровый лоб, семиклассник, намеренно кидал в одноклассницу линейку, треугольник, приставал к ней. Он не соображал, чем это может закончиться?
В спецшколу дeбила, пусть им там занимаются. Родители здесь явно не справляются.

11.10.2021 12:55
- гость -

11.10.2021 11:45
- гость -
дети-садисты... наверное все в родителей...
---------
Естественно, всё это из семьи идёт. Родители-дeбилы рожают детей-дeбилов.

11.10.2021 12:59
- гость -

11.10.2021 11:55
krash

по вашему мнению он умышленно кинул в глаз чтобы проткнуть его? Сомневаюсь. а в том возрасте мальчики и за косички дергают, и подобные знаки внимания это как попытка привлечь внимание, порою не совсем соответствующая взрослой логике. но это дети. Не нужно щас с ребенка уголовника вырисовывать.
-----------
Он уже вырисовался. Ты думал, откуда берутся уголовники? Вот как раз из таких мальчиков вырастают. У которых в голове генерируется одни пакости и гадости. И нечего их оправдывать! Или свои такие же подрастают?

11.10.2021 13:13
- гость -

11.10.2021 12:59
- гость -
Ты думал, откуда берутся уголовники? Вот как раз из таких мальчиков вырастают.

У нас в школе одно время все из рогаток на модельках стреляли в параллели. Потом мода на рогатки прошла. И шо, таки все уголовники?

11.10.2021 13:15
krash

ухожу с темы. тут похоже весь класс одноклассниц собрался. и брызжет желчью )). С пустоголовыми спорить не буду. но учтите, всем места за решеткой не хватит и всех кормить за гос.счёт тоже государство не может. а с детьми нужно заниматься а не решеткой грозить. В общем не балуйте детки, и не отвлекайтесь от учебы ). Жаль не запрещают в школах телефоны, свой такой же балбес как комментаторы ходит в 5й класс..

11.10.2021 13:17
krash

11.10.2021 12:17
- гость -

И да.....грамотность с опечатками путать - такое себе. Всем бобра. Не балуйте тут без меня)))

11.10.2021 13:18
- гость -

11.10.2021 13:15
krash
ухожу с темы. тут похоже весь класс одноклассниц собрался. и брызжет желчью )). С пустоголовыми спорить не буду. но учтите, всем места за решеткой не хватит и всех кормить за гос.счёт тоже государство не может. а с детьми нужно заниматься а не решеткой грозить. В общем не балуйте детки, и не отвлекайтесь от учебы ). Жаль не запрещают в школах телефоны, свой такой же балбес как комментаторы ходит в 5й класс..
------------
Кто бы говорил насчет пустой головы. Мы тебя, краш, давно наблюдаем. С головой ты явно не дружишь. Телефон можешь своему ребенку запретить, ты же родитель. А моим детям телефоны для связи нужны, а не для игр. С чего вдруг им запрещать их?

11.10.2021 13:21
- гость -

Око за око, зуб за зуб.

11.10.2021 13:51
- гость -

А мы в лагере кидались шишками (без злого умысла). И мальчик мальчику "воткнул" шишку в глаз. Вроде бы и виноват, а вообще это просто случайность была. Девочку жалко.

11.10.2021 14:38
- гость -

Крашу в детстве топор случайно в голову кидали, вот теперь он такой.

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