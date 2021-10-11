Два ночных клуба в Барнауле могут прикрыть за нарушение антиковидных правил

В Барнауле 8 октября проверили соблюдение антиковидных ограничений в ночных клубах. Рейд провели сотрудники Роспотребнадзора, полиции и представители администрации Индустриального района.

Так, в ресторане "Казанова" на момент проверки шла праздничная программа с большим числом посетителей, бармен работал без перчаток, а управляющая на ресепшене встречала гостей в спущенной с носа маске.

В клубе Neon также проходила развлекательная программа – с конкурсами и ведущими. Участники рейда обратили внимание, что не все бармены и официантки носят перчатки, вдоль барной стойки нет разметки и в заведении отсутствуют рециркуляторы воздуха.

"В обоих клубах проверяющими составлены протоколы осмотра места, в дальнейшем сбор материалов продолжится, затем их передадут в суд. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности", – сообщили в мэрии.

Напомним, на прошлой рабочей неделе специалисты Роспотребнадзора составили 12 протоколов о нарушении масочного режима в отношении водителей четырёх автобусных маршрутов и сотрудников отделов в трёх барнаульских ТЦ.