Два ночных клуба в Барнауле могут прикрыть за нарушение антиковидных правил

В Барнауле 8 октября проверили соблюдение антиковидных ограничений в ночных клубах. Рейд провели сотрудники Роспотребнадзора, полиции и представители администрации Индустриального района.
Так, в ресторане "Казанова" на момент проверки шла праздничная программа с большим числом посетителей, бармен работал без перчаток, а управляющая на ресепшене встречала гостей в спущенной с носа маске.
В клубе Neon также проходила развлекательная программа – с конкурсами и ведущими. Участники рейда обратили внимание, что не все бармены и официантки носят перчатки, вдоль барной стойки нет разметки и в заведении отсутствуют рециркуляторы воздуха.
"В обоих клубах проверяющими составлены протоколы осмотра места, в дальнейшем сбор материалов продолжится, затем их передадут в суд. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности", – сообщили в мэрии.
Напомним, на прошлой рабочей неделе специалисты Роспотребнадзора составили 12 протоколов о нарушении масочного режима в отношении водителей четырёх автобусных маршрутов и сотрудников отделов в трёх барнаульских ТЦ.
Комментарии
ой горе то какое горюшко ) ) ) ) как у нас показуху любят устраивать то...закройте автобусы. постоянно вижу как остановки поллные людей стоят. там дистанции похлеще клуба будут.
От перчаток какой толк? Какая разница, руками ты берешься за всё или перчатками. Так руки еще помыть можно.
Ещё и клубы якобы какие то в городе имеются) Ночные!!!!
Вот раньше были клубы) а сейчас что… казанова, неон… что это? где это?
Сейчас путевые клубы есть в городе? Чтобы типа как Пилот или Африка)
Думу закрыть не было предложений?
РОСПОТРЕБНАДЗОР - самая главная организация, имитирующая бурную деятельность, т.е. самые главные бездельники, выдумывающие для нас откровенный бред!
Какой хороший предлог теперь есть: ковид, под несоблюдение правил можно хоть что закрыть теперь, конкурента или неугодный бизнес...штрафануть, и даже разорить.
Прикрыть. Формулировка все об'ясняет