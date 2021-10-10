В Барнауле вновь выявили нарушителей масочного режима в магазинах и транспорте

В Барнауле сотрудники Роспотребнадзора составили 12 протоколов о нарушении масочного режима на минувшей рабочей неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейдов с 4 по 8 октября проверяющие проинспектировали 177 объектов торговли и транспорта. Помимо масок, они обращали внимание на наличие дезинфицирующих средств, разметки, качество и регулярность обработки поверхностей и так далее.

В итоге было составлено четыре протокола на водителей маршрутов № 33, 57, 60 и 80, а также на сотрудников отделов в ТЦ "Весна", Galaxy и "Малина". Кроме того, один протокол выписали предпринимателю.

Напомним, 7 октября после заседания оперштаба Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал властям региона ужесточить ограничительные меры из-за ковида.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 300 случаев COVID-19, ещё 24 пациента скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 80 434 человек, а количество смертей достигло 5692.