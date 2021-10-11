Ученик махачкалинской школы зарезал одноклассника

Ученик одного из махачкалинского общеобразовательного учреждения зарезал сверстника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана.

"В одной из махачкалинских школ ученик нанёс ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице", – сообщил агентству источник.

Отмечается, что нападавшего доставили в отдел полиции. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьник издевался над одноклассницей и ткнул ей в глаз линейкой-треугольником. Мать девочки рассказала, что школьница уже перенесла одну операцию и теперь ей предстоит ещё одна процедура. Есть вероятность того, что пострадавшей не смогут вернуть зрение.