Ученик махачкалинской школы зарезал одноклассника

Ученик одного из махачкалинского общеобразовательного учреждения зарезал сверстника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана.
"В одной из махачкалинских школ ученик нанёс ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице", – сообщил агентству источник.
Отмечается, что нападавшего доставили в отдел полиции. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьник издевался над одноклассницей и ткнул ей в глаз линейкой-треугольником. Мать девочки рассказала, что школьница уже перенесла одну операцию и теперь ей предстоит ещё одна процедура. Есть вероятность того, что пострадавшей не смогут вернуть зрение.
Комментарии
Где там комментаторы с утреннего поста? Вот любуйтесь, вот это умышленное. А то, что кинул предмет и попал в глаз - это по неосторожности. Чуете разницу? Вот этот - явно уголовником будет. А тот будет жить и вспоминать содеянное как страшный сон, ему с этим жить.
11.10.2021 16:04
krash
Ты новость прочитал. Уже ткнул, а не кинул. А завтра напишут, что избивал треугольником.
11.10.2021 16:17
- гость -
*Одноклассник окликнул её и кинул в неё треугольник* где ткнул?