Следователи возбудили уголовное дело после убийства школьником сверстника в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело после убийства школьником своего сверстника в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По версии следствия, 11 октября в помещении школы № 51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой один нанёс удар ножом другому. От причинённого ранения подросток скончался в больнице", – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи дадут оценку действиям должностных лиц из руководства школы, а также тем, кто продал несовершеннолетним газовый баллончик.

Ранее сообщалось, что пострадавший школьник умер в больнице.