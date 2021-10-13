Прокуратура ускорит расселение векового дома с осыпающимися потолками из Барнаула

Прокуратура обратилась в суд по поводу расселения аварийного дома в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 129а. Жители могут провести в разваливающейся двухэтажке ещё несколько лет, сообщает "Банкфакс".

Деревянное жилое здание на Интернациональной было построено в 1907 году. В 2019 году жителям удалось добиться того, чтобы его признали аварийным. По словам горожан, потолки в квартирах начали осыпаться, а части крыши у дома не было.

В двухэтажке проживают пять семей, большая часть из которых – пенсионеры. Они не могут добиться от мэрии Барнаула нового жилья. Здание формально не может быть внесено в программу по расселению, в которую включают лишь объекты, признанные аварийными до начала 2017 года.

Прокуратура установила, что эксплуатация дома в настоящее время опасна для людей. Ведомство обратилось в суд и требует, чтобы тем, кто проживает здесь по договорам соцнайма, предоставили новое жильё.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула отложила расселение дома до 2023 года. Изначально ветхое здание планировали снести в начале 2022 года, но позднее сроки сдвинули.