Ректоры аграрных вузов Сибири и Дальнего Востока встретились в АлтГАУ для обмена опытом

Семинар по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсов аграрных вузов проходит с 13 по 16 октября на площадке АлтГАУ. Мероприятие объединило более 80 представителей из 42 аграрных вузов России – ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проректоров по экономической работе и руководителей финансово-экономических служб.

Открывая торжественную часть мероприятия, ректор АлтГАУ Николай Колпаков отметил, что "обмен мнением и опытом по реализации лучших практик в решении экономических вопросов сегодня как никогда важен для всех аграрных вузов".

Участников мероприятия также поприветствовали первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, директор департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России Нина Иванова, генеральный директор Ассоциации "Агрообразование" Виктор Бердышев. Глава города Барнаула Вячеслав Франк также прислал приветствие для гостей города.

Участников рабочей встречи ознакомили с научными разработками учёных АлтГАУ в области агробиотехнологии и агроинженерии, которые обладают наиболее высоким потенциалом внедрения в производство.

Повестка совещания Совета ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов включала обсуждение перспектив участия агровузов в программе "Приоритет-2030", разработку новых образовательных технологий и программ, организацию совместной проектной деятельности, развитие кадрового потенциала.

Проректоры по экономической работе и руководители финансово-экономических служб обсудили особенности распоряжения имуществом бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, порядок определения объёма и условия предоставления субсидий, применение цифровых технологий в управлении вузом и финансами, внесли предложения по совершенствованию государственной поддержки учебно-опытных хозяйств вузов и другие актуальные вопросы.

15 октября запланирована выездная часть заседания. Участники посетят хозяйства индустриальных партнёров АлтГАУ.

По итогам семинара-совещания подготовят резолюцию, которую представят в департамент образования научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России и Ассоциацию "Агрообразование".

Организаторами мероприятия выступили Алтайский государственный аграрный университет, Ассоциация "Агрообразование", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Совет по экономической работе вузов Минсельхоза России.