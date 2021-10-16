Такой день. Новый глава Минэкономразвития на Алтае и экспертиза останков Ксюши Боковой

Экспертиза показала, что детские останки, найденные в реке у 2-й Садовой улицы, принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено – предположительно, девочка утонула.

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов займёт пост главы министерства. Чиновник, который работает в статусе исполняющего обязанности уже почти два года, наконец получил согласование. Назначение чиновника должно состояться в ноябре.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской переписи населения. Уточняется, что глава региона "не стал откладывать" и заполнил переписной лист на сайте "Госуслуги" – туда он внёс данные не только о себе, но и о своей супруге.