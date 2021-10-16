Суббота, 16 Октябрь, 07:21

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,24
€ 82,73
1°


6312185 +23508
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Такой день. Новый глава Минэкономразвития на Алтае и экспертиза останков Ксюши Боковой

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 15 октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Экспертиза показала, что детские останки, найденные в реке у 2-й Садовой улицы, принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено – предположительно, девочка утонула.

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов займёт пост главы министерства. Чиновник, который работает в статусе исполняющего обязанности уже почти два года, наконец получил согласование. Назначение чиновника должно состояться в ноябре.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской переписи населения. Уточняется, что глава региона "не стал откладывать" и заполнил переписной лист на сайте "Госуслуги" – туда он внёс данные не только о себе, но и о своей супруге.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
07:02
Лишать или не лишать. О каких новых правилах для водителей поспорили МВД и Минэкономики? 0
06:36
Организатор конкурса для "нормальных" людей предложила недовольным погуглить слово "норма" 1
06:03
Без существенных осадков. О погоде в Алтайском крае за 16 октября 0
00:03
Такой день. Новый глава Минэкономразвития на Алтае и экспертиза останков Ксюши Боковой 0
23:32
В Барнауле проверили 13 торговых центров на соблюдение ковидных мер 0
22:58
IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года 0
22:29
Семь лет в неведении. Что известно о пропаже Ксюши Боковой в 2014 году и её поисках 5
21:59
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения 1
21:30
Эксперты подтвердили принадлежность найденных в Новоалтайске останков Ксюши Боковой 0
20:58
Два автомобиля столкнулись возле "Карандин-Арены" в Барнауле 0
20:26
Российский врач посетовал, что из-за слабой вакцинации ситуация в стране стала критической 0
19:49
Путин заявил, что трудовым мигрантам для нормальной жизни нужно знать русский язык 1
19:22
Анатолий Нагорнов займёт пост главы Минэкономразвития Алтайского края 0
18:45
Третий ресторан "Макдоналдс" скоро откроется в Барнауле 0
18:25
Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 16 октября 1
17:57
Цены на лекарства от простуды в России выросли на 25%. Но не в онлайн-магазинах 0
17:45
22-летний житель Алтайского края зарезал собутыльника 0
17:30
Улицу Папанинцев в Барнауле перекроют на выходные 0
17:15
Россия снова побила рекорды по суточной смертности и приросту заболевших COVID-19 1
17:01
МегаФон создал сервис для вахтовиков 0
16:51
Джаред Лето позвонил российской фанатке, которая в день рождения попала в хоспис 0
16:40
Муж госпитализированной с COVID-19 Гузеевой рассказал, что она отказывалась от прививки 8
16:29
Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в переписи населения 12
16:17
Золотая осень. Какая погода ждёт жителей Алтайского края с 16 по 20 октября 1
16:04
В Барнауле пройдёт комедийный спектакль с участием известных актёров с канала ТНТ 2
15:54
Вирусологи спрогнозировали локдаун в большинстве российских регионов 6
15:42
Эльвира Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения 6
15:30
Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле 16
15:15
Россияне пожаловались на платные комиссии за перевод на карту другого банка 10
15:08
"Алтайский химпром" добился в суде возвращения низких цен на пар от ТЭЦ Ярового 0
15:05
Ректоры аграрных вузов Сибири и Дальнего Востока встретились в АлтГАУ для обмена опытом 0
14:59
Как пройдёт перепись населения в Алтайском крае и можно ли сообщать сведения за соседей? 4
14:44
И вновь рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 335 случаев COVID-19 40
14:31
Мошеннику не удалось украсть полмиллиона рублей у 99-летней жительницы Барнаула 9
14:15
Алтайский хоккеист стал лучшим игроком матча чемпионата НХЛ 6
13:59
В полиции рассказали, кто и зачем стрелял на улице Барнаула 4
13:44
Более половины жителей Алтайского края высказались против QR-кодов 12
13:29
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск 2
13:15
Депутаты АКЗС предложили выдавать сиротам сертификаты на жильё по-новому 2
13:03
Клинику "Пигмалион" посетил глава Алтайской митрополии отец Сергий 23
12:52
Ни гриля, ни экскурсий. Две фирмы-пустышки выгнали из "Бирюзовой Катуни" и оштрафовали 3
12:40
Житель Бийска напилил сухих сосен на зиму и попался полиции 6
12:30
Теперь на твоей стороне. Билайн полностью обновил концепцию и визуал бренда 6
12:18
Одежда в России может подорожать до 40% из-за кризиса в Китае 36
12:08
Мужчина стрелял из пистолета на проезжей части в Барнауле 9
11:57
В Барнауле устранили повреждения на теплосетях по улице Деповской 1
11:42
Платное образование. Новоалтайский преподаватель допускал к экзамену за пару тысяч 3
11:30
Россиянин прошёл в ТЦ с QR-кодом от пачки чипсов 16
11:15
Жёсткое ДТП произошло на трассе между Павловском и Барнаулом 0
11:03
В "Росводоканал Барнаул" напомнили правила подачи декларации о составе сточных вод 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.