Ипотека стала менее популярной у россиян из-за подорожания жилья

Количество заявок на ипотеку в сентябре снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На это могло повлиять увеличение стоимости жилья в стране, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Уменьшение числа заявок наблюдается на фоне изменения условий программы господдержки. C 1 июля 2021 года размер кредита по программе льготной ипотеки был ограничен суммой 3 млн рублей. Как рассказал директор по маркетингу бюро Алексей Волков, такой суммы недостаточно для получения ипотеки по льготной программе в наиболее развитых регионах России, особенно с учётом первоначального взноса не более 20-30%.

Также специалист отметил, что на изменение спроса повлияли возросшие цены на жильё.

"На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учётом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья", – отметил Волков.

По данным бюро, в сентябре 2021 года количество выданных ипотек выросло на 3,3% по сравнению с августом, объём – на 7,9%. Однако по сравнению с сентябрём 2020 года, когда льготная программа ещё действовала на других условиях, число ипотечных кредитов и их объёмы также снизились – на 26,8% и 9,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что Барнаул обогнал Москву по росту цен на вторичное жильё по итогам третьего квартала 2021 года.