"Нет доверия": в Госдуме заявили о проигранной информационной кампании по вакцинации

Россия проиграла информационную кампанию по вакцинации от коронавируса, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, у людей попросту нет доверия к прививкам от ковида.
"Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает", – написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он считает, что эксперты не смогли донести людям информацию о вакцинации. По его мнению, чтобы переломить недоверие граждан, нужно им объяснять и приводить доводы, а "не пытаться заставить просто поверить на слово".
"Подход "мы сказали, а вы делайте" не работает", – признал политик.
Ранее алтайский социолог Наталья Проказина рассказала, что одна из главных причин отказа от вакцинации – страх взять на себя ответственность за решение. На самом же деле, по словам специалиста, против прививки выступают лишь 10% людей.
Комментарии
А потому что не надо народ за дурака держать.
Идет постоянное вранье. Даже когда за руку поймали и есть доказательства, все равно врут. Как можно верить, если тебе всегда лгут.
Давно привыкли, если что говорят из телеящика - будет все наоборот!
Не надо на людей давить и запугивать. Чем выше давление, тем выше сопротивление.
На самом же деле, по словам специалиста, против прививки выступают лишь 10% людей.
Нет, ну просто умиляют эти далёкие от жизни люди. Ну вот откуда она взяла эти 10%? С потолка, наверно
Звёздный правнук всех призывал лечиться корой дуба. Так что вперёд
тоесть с помощью какого наглого мухлежа пролезли в эту думу не смущает а теперь вдруг почемуто никто не верит странно да?
А потому что не надо народ за дурака держать.
Так ведь не только народ против, а еще и видные ученые, причем, именно по этому профилю, известные врачи. А они имеют больше информации, чем простые люди. Это и заставляет серьезно задуматься о низкой эффективности вакцины. И еще важная деталь, в некоторых странах с высоким уровнем вакцинации населения наблюдается резкий рост числа заболевших. Объяснить внятно этот факт никто из специалистов до сих пор не в состоянии.
У людей нет доверия к вакцине !!!
У людей на Западе есть доверие к вакцине, там несравнимо больше вакцинировалось. А статистика по заражениям и смертям не лучше. И давление на нежелающих вакцинироваться там побольше, они там без справки из дома не выходят, потому что без нее мало куда зайти можно. Может ума побольше, но тогда это обидно
17.10.2021 16:11
- гость -
Во имя отца опять с конца.... Ну дальше слушайте "профессоров" и Машу.
Чиновники заботятся о себе и семье, народ страны ненавидят и боятся. Люди власть терпят, но доверять...
Потому что 30 лет власть считает народ своим кровным врагов, у народа отношение к элитке точно такое же.
17.10.2021 17:08
- гость -
Вранье власти в деле вакцинации, отсутствие клинических испытаний, сокрытие реальности по поводу последствий вакцинации, приказной порядок вот и народ посылает всю вакцинацию вместе с правительством!
Изначально люди власти не верят, все остальное вторично