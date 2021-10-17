"Нет доверия": в Госдуме заявили о проигранной информационной кампании по вакцинации

Россия проиграла информационную кампанию по вакцинации от коронавируса, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, у людей попросту нет доверия к прививкам от ковида.

"Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает", – написал Толстой в своем Telegram-канале.

Он считает, что эксперты не смогли донести людям информацию о вакцинации. По его мнению, чтобы переломить недоверие граждан, нужно им объяснять и приводить доводы, а "не пытаться заставить просто поверить на слово".

"Подход "мы сказали, а вы делайте" не работает", – признал политик.

Ранее алтайский социолог Наталья Проказина рассказала, что одна из главных причин отказа от вакцинации – страх взять на себя ответственность за решение. На самом же деле, по словам специалиста, против прививки выступают лишь 10% людей.