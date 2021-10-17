Опять рекорд. В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 34 303 – это новый антирекорд с начала пандемии. Предыдущий максимум в стране был зарегистрирован днем ранее, 16 октября – 33 208 инфицированных.

Общее число заболевших за весь период выросло до 7 992 687. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6740 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3323) и Московской области (+2759).

Выздоровели за весь период 7 000 624 пациента, в том числе 18 717 – за последние сутки. Скончались ещё 997 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 223 312 летальных случаев.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия проиграла информационную кампанию по вакцинации от коронавируса. По его мнению, эксперты не смогли донести людям информацию о необходимости прививаться.