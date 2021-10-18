Тотальная зачистка зубов: жительница Барнаула пожаловалась, что ей спилили все зубы

Пациентка стоматологической клиники "Руст" из Барнаула пожаловалась, что пришла на чистку зубов, а вместо этого ей "спилили все зубы полностью". Об этом горожанка рассказала в сообществе "Чёрный список Барнаул".
Женщина написала, что пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, "как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила". По словам пострадавшей, её зубы стали намного тоньше. При этом доктор продолжала пилить её зубы, хотя женщина махала рукой в знак протеста.
"А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю, что теперь делать", – пишет горожанка.
Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как зубы чистят ультразвуком и пастой, но не пилят.
"Если у вас были все зубы в камнях, то после чистки вам показалось, что зубы стали меньше", – предположили в комментариях.
Ранее сообщалось, что пострадавшая от действий стоматологической клиники "Астра" Ольга Суханова хочет судиться с каналом "Катунь 24". Женщина утверждает, что из-за травли в СМИ не может найти врачей для дальнейшего лечения дефектов, которые возникли у неё на лице после посещения "Астры".
Комментарии
"спилили все зубы полностью"?
Так не бывает
что-то осенним обострением повеяло
врач маньячелло
Бред какой-то!
Молодежь приступила к работе наверно. Знакомая стоматологша говорит у молодых только баксы в глазах - еще ничего не умеют уже хотят бабло мешками в стоматологии косить
молодых только баксы в глазах - еще ничего не умеют уже хотят бабло
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Ога! А старперы ничему новому не хотят учиться, как 50 лет делали, так и сейчас!
Охотно верю, они все там хитрожопые, но доктор наверное методичку не доучила, надо было после сеанса ей намекнуть что с зубами все плохо, но она се починит за символическую плату.
Чистят зубы механически еще как, удаление зубного камня называется. Достаточно болезненная процедура.
Чистят зубы механически еще как, удаление зубного камня называется. Достаточно болезненная процедура.
Из какого года пишете? Механически лет 20 назад чистили. Давно уже ультразвук. Безболезненно!
18.10.2021 17:27
- гость -
Из 2021-го. Летом делали, причем в одной недешевой клинике Барнаула. Точнее начали делать, отказался, невозможно это.
Из 2021-го. Летом делали, причем в одной недешевой клинике Барнаула. Точнее начали делать, отказался, невозможно это.
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Не знаю, раз года в три чищу (чаще мне не надо). Ультразвук и все норм! Может быть у меня зубы в хорошем состоянии.
Мне как-то при чистке зубов криворукий врач умудрился отковырять пломбу. Я её предупреждала, что на том зубе пломба, а не зубной камень, но эта самоуверенная дурочка говорила, что отличает камень от пломб.
ну почему нет? перепутал что-нибудь, не ту насадку поставил)