Тотальная зачистка зубов: жительница Барнаула пожаловалась, что ей спилили все зубы

Пациентка стоматологической клиники "Руст" из Барнаула пожаловалась, что пришла на чистку зубов, а вместо этого ей "спилили все зубы полностью". Об этом горожанка рассказала в сообществе "Чёрный список Барнаул".

Женщина написала, что пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, "как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила". По словам пострадавшей, её зубы стали намного тоньше. При этом доктор продолжала пилить её зубы, хотя женщина махала рукой в знак протеста.

"А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю, что теперь делать", – пишет горожанка.

Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как зубы чистят ультразвуком и пастой, но не пилят.

"Если у вас были все зубы в камнях, то после чистки вам показалось, что зубы стали меньше", – предположили в комментариях.

Ранее сообщалось, что пострадавшая от действий стоматологической клиники "Астра" Ольга Суханова хочет судиться с каналом "Катунь 24". Женщина утверждает, что из-за травли в СМИ не может найти врачей для дальнейшего лечения дефектов, которые возникли у неё на лице после посещения "Астры".