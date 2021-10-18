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Тотальная зачистка зубов: жительница Барнаула пожаловалась, что ей спилили все зубы

, ИА "Амител"
Доктор не обратила внимание на протесты пациентки
Фото: 'Чёрный список Барнаула'

Фото: "Чёрный список Барнаула"

Пациентка стоматологической клиники "Руст" из Барнаула пожаловалась, что пришла на чистку зубов, а вместо этого ей "спилили все зубы полностью". Об этом горожанка рассказала в сообществе "Чёрный список Барнаул".

Женщина написала, что пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, "как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила". По словам пострадавшей, её зубы стали намного тоньше. При этом доктор продолжала пилить её зубы, хотя женщина махала рукой в знак протеста.

"А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю, что теперь делать", – пишет горожанка.

Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как зубы чистят ультразвуком и пастой, но не пилят. 

"Если у вас были все зубы в камнях, то после чистки вам показалось, что зубы стали меньше", – предположили в комментариях.

Ранее сообщалось, что пострадавшая от действий стоматологической клиники "Астра" Ольга Суханова хочет судиться с каналом "Катунь 24". Женщина утверждает, что из-за травли в СМИ не может найти врачей для дальнейшего лечения дефектов, которые возникли у неё на лице после посещения "Астры". 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

18.10.2021 16:33
- гость -

"спилили все зубы полностью"?
Так не бывает

что-то осенним обострением повеяло

18.10.2021 16:40
- гость -

врач маньячелло

18.10.2021 16:41
- гость -

Бред какой-то!

18.10.2021 16:42
- гость -

Молодежь приступила к работе наверно. Знакомая стоматологша говорит у молодых только баксы в глазах - еще ничего не умеют уже хотят бабло мешками в стоматологии косить

18.10.2021 17:00
- гость -

молодых только баксы в глазах - еще ничего не умеют уже хотят бабло
----
Ога! А старперы ничему новому не хотят учиться, как 50 лет делали, так и сейчас!

18.10.2021 17:07
- гость -

Охотно верю, они все там хитрожопые, но доктор наверное методичку не доучила, надо было после сеанса ей намекнуть что с зубами все плохо, но она се починит за символическую плату.

18.10.2021 17:11
- гость -

Чистят зубы механически еще как, удаление зубного камня называется. Достаточно болезненная процедура.

18.10.2021 17:27
- гость -

Чистят зубы механически еще как, удаление зубного камня называется. Достаточно болезненная процедура.

Из какого года пишете? Механически лет 20 назад чистили. Давно уже ультразвук. Безболезненно!

18.10.2021 17:33
- гость -

18.10.2021 17:27
- гость -

Из 2021-го. Летом делали, причем в одной недешевой клинике Барнаула. Точнее начали делать, отказался, невозможно это.

18.10.2021 17:40
- гость -

Из 2021-го. Летом делали, причем в одной недешевой клинике Барнаула. Точнее начали делать, отказался, невозможно это.

----

Не знаю, раз года в три чищу (чаще мне не надо). Ультразвук и все норм! Может быть у меня зубы в хорошем состоянии.

18.10.2021 17:46
- гость -

Мне как-то при чистке зубов криворукий врач умудрился отковырять пломбу. Я её предупреждала, что на том зубе пломба, а не зубной камень, но эта самоуверенная дурочка говорила, что отличает камень от пломб.

18.10.2021 17:53
гiсть

ну почему нет? перепутал что-нибудь, не ту насадку поставил)

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